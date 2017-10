Hino maak hulle 500-reeks nog beter met “Wide Cab”-modelle

Elke bietjie help om ’n boer se vervoertake te vergemaklik en Hino het ’n hele rits nuwighede en verbeteringe aan hulle 500-reeks aangebring. Die nuwe Hino “Wide Cab” kom in drie reekse voor: Die 2836 (6×4) met ’n 28-ton BVM (bruto voertuigmassa); die 2829 (6×2) met ’n 28-ton BVM en die 1627 (4×2) met ’n 16-ton BVM.

Hino is reeds vir 45 jaar ’n gewilde en geharde speler in die plaaslike trokmark en hierdie was die eerste algehele modelvernuwing aan die 500-reeks in 14 jaar. Die twee hoogtepunte wat saam met die vernuwing gaan, is die nuwe 6×4 modelle en outomatiese ratkaste wat nou in sommige van hulle modelle beskikbaar is.

Die eerste vertoning van die nuwe modelle tydens die onlangse Automechanika-motorskou by Nasrec in Johannesburg, het ieder en elk beïndruk. Produksie sal vroeg in November in die monteringsaanleg in Prospection, Durban, begin en die vragmotors sal vanaf middel November in die mark beskikbaar wees. Hino het amper aan alles gedink om hulle trokke ‘n trappie voor die res te sit.

Al drie die modelle spog met die onderstaande nuwe funksies aan die buitekant:

Die handratmodelle het nou ’n ‘Hill Assist’ (Opdraendehulp)-funksie om die bestuurder meer beheer te gee wanneer hy teen ’n opdraende wegtrek.

Die S-CAM-remstelsel met ’n selfverstellingfunksie verleng die remme se lewensduur.

Die kajuit is semi-drywend vir meer bestuurdersgemak.

’n Modulêre onderstel maak dit makliker om verskeie soorte bakwerk te monteer.

Die groter en sterker alternator maak voorsiening vir meer elektriese toerusting.

’n Beter insekskerm voor die enjin en verkoeler verminder die moontlikheid van oorverhitting.

Die kragtige en dinamiese kajuitontwerp laat die Hino sommer uitstaan.

’n Verbeterde stofskerm voor die enjin verminder ook die moontlikheid van oorverhitting.

Die vooras van 7,5 ton maak beter vragverspreiding moontlik.

Toegang na die kajuit is nou makliker.

Die nuwe hoofligte belig die pad nou beter.

Die 2836 (6×4) het ook ’n kruis-as ewenaar-sluitfunksie om wielglip in rowwe omstandighede te verhoed.

Die 2829 (6×2) het ook ’n elektriese kajuitkantelfunksie, asook hoogtebeheer van die onderstel vir verskillende vrag- en aflaaipunthoogtes.

Die binnekant van die kajuit spog ook met heelwat verbeteringe:

Radio en luidsprekers is nou standaard.

Die koppiehouers kan nou ingetrek men weggesteek word.

Die bestuurder se sitplek het nou lugvering.

Die nuwe instrumentpaneel bied nou ’n analoog- en digitale vertoonskerm.

Daar is nou ’n lugsak in die stuurwiel.

Spoedbeheer is ingesluit vir meer bestuurdersgemak en -beheer.

’n Lugversorger sorg vir meer gerief vir die insittendes.

Die sentrale sluitfunksie verbeter sekerheid en gerief.

Die kajuit se vensters kan nou elektries oop- en toegemaak word.

’n Immobiliseerder verbeter sekerheid.

Die stuurkolom kan teleskopies verstel word en kantel.

Die 1627 (4×2) en die 2829 (6×2) bied ’n handrat- of ’n sesspoed outomatiese ratkas.

Wees voor in die ry om jou hande op ’n nuwe Hino “Wide Cab” te kry. Skakel jou naaste Hino-handelaar om meer oor hierdie staatmakertrok uit te vind.