Hino en Zuikerkop help landbouskool met voer en vervoer

Ware redders uit die nood het flink na vore getree om Landboudal, ’n landbouskool in Jacobsdal, te help om die wurggreep van die droogte te verlig. Dr Carl Scholtz van Zuikerkop Boerdery by Clocolan het 48 ronde bale gras en kaf geskenk en Hino Vragmotors het dit gratis 1 474 km vervoer om dit vir Landboudal se honger beeste af te lewer. Voor hierdie skenking het die skool noustrop getrek met voer.

Hierdie voer het ’n groot verskil in die diere se lewe gemaak aangesie Jacobsdal vanaf Junie tot Desember 2016 ’n skamele 21 mm reën gehad het. “Dit is nie net droog nie, dit is baie droog,” het Roger Nolan, plaasbestuurder van die landbouskool, in Desember gesê. Gelukkig het Jacobsdal darem vanaf die einde van Desember tot in 2017 reën begin kry.

Maar in Desember was dit nog baie droog en die beeste was honger. Toe die voerskenking afgelewer word, het Roger onmiddellik van die bale vir die beeste geneem. Die beeste het die voer al van die trekker se wa af begin eet, so honger was hulle. As jy vir Roger uitvra oor die droogte sê hy. “Hoe hanteer mens regtig ’n droogte? As dit nie vir die donasies was nie sou ons nie oorleef het nie. Ons is baie dankbaar.”

Dr Scholtz, ’n veearts wat hom na 25 jaar in die praktyk toespits op vee-, wild- en saaiboerdery, sê hy is dankbaar dat Zuikerkop Boerdery in die posisie kon wees om te help. Hy sê dat hulle self vroeg in die winter hulle vee verminder het, maar daarna het dit goed gereën sodat hulle winterweiding, hoofsaaklik hawer, kon plant. Normaalweg werk hulle oesreste in die grond in om humus op te bou, maar terwyl hulle aan die stroop was, het die oproep om hulp vir Landboudal ingekom. Daarom het hulle die stroopreste gebaal en geskenk. Net nadat die bale opgelaai en weggestuur is, het dit lekker gereën en net twee weke later het die lande groen opslag vir hulle eie vee gelewer.

Hino staan reg om te help

Dit is nie die eerste keer dat Hino Vragmotors gratis vervoer verskaf om droogtehulp aan boere te lewer nie. Hino het ook in 2016 by NAMPO na boere uitgereik en voer afgelewer waar boere dit baie nodig gehad het. “As verskaffer van trokke aan die boeregemeenskap in Suid-Afrika is Hino immers deel van die boerderygemeenskap,” sê Leslie Long, Hino Vragmotors se senior bestuurder van Bemarking en Produkbeplanning. Hulle is ook bereid om deurlopend versoeke om hulp met vervoer te oorweeg.

Toonbeeld van gehalte en betroubaarheid

Die Hino 700-2845 wat Landboudal se voer afgelaai het, is ’n voorbeeld van die puik vervoeroplossings wat Hino die boer bied, al is dit maar een van ’n wye reeks. Die bruto massawaarde van die vragmotor is 28 ton en die totale tonnemaat is 56 ton insluitend die vragmotor, sleepwa en vrag. Gewoonlik word hierdie trok met sleepwaens/superleunwakombinasies gebruik om gewasse of melk van die plaas na silo of mark te vervoer. Die binnekant van die Hino-vragmotor is veilig en gemaklik. Die bestuurder kan ver en lank ry voordat hy moeg word, en as hy wil stilhou om te rus, is daar selfs ’n snoesige slaapplek. Die outomatiese handratkas help om sake vir die bestuurder maklik te maak en om deurgaans die beste trekkrag vir die beste brandstofverbruik te handhaaf.

Die langafstandbrandstoftenk sorg dat jy baie ver kan ry voordat jy moet stilhou om vol te maak. Hino se mense besef hoe belangrik dit vir die boer is om bederfbare produkte gou en betroubaar by hulle bestemmings te besorg, daarom is een van Hino se dienste HinoCare wat ondersteuning aan kliënte bied – van diensplanne, waarborge en onderdelevervangings tot 24 uur padbystandsdiens.

Taai tydren bewys

Hino neem vanjaar vir die 26ste agtereenvolgende jaar aan die Dakar-tydren deel. “Wat dit besonders maak, is dat dit nog nooit in die vorige 25 jaar (vanaf 1991) gebeur het dat een van ons vragmotors aan die tydren moes onttrek nie. Hino maak nie net die Dakar klaar nie, maar doen dit ook baie mededingend.

In vanjaar se tydren wat nou net klaargemaak het, het ons weer ’n eerste en tweede plek behaal in die onder 10 liter enjinklas. Dit is nou die agtste agtereenvolgende jaar wat Hino die prestasie behaal, sê Leslie.”

Kontak Leslie Long by 011-809-2265 vir meer inligting oor Hino se voortreflike vragmotors vir die boer of besoek hulle webtuiste by www.hino.co.za.