Het die droogte ‘n uitwerking op wolproduksie in die Vrystaat gehad?

Deur Jan Louis Venter, NWKV Produksie Adviseur: Vrystaat

Wolproduksiesyfers van die 2013/14-, 2014/15- en 2015/16-produksiejare is met mekaar vergelyk. Die wol wat in die 2015/16 seisoen gelewer is, was wol wat aan die begin van die droogtetydperk geproduseer is en vergelyk met die vorige twee seisoene. Die 2016/17-seisoen het nog nie afgesluit nie en daarom is dit nie in die ontleding ingesluit nie.

Die gemiddelde gewig wol geproduseer in die eerste twee seisoene is bereken aangesien daar verskille in produksiepraktyke is (12 maande skeersels vs korter skeersels). Die 2015/16-data is uitgedruk as % van die 2013/14 en 2014/15 seisoen se gemiddelde.

Bespreking

Uit die 50 distrikte in die Vrystaat het wolproduksie in 34 distrikte afgeneem en in 16 distrikte toegeneem.

Daar het groot afnames in die vernaamste wolproduserende distrikte voorgekom en ‘n distrik soos Harrismith het byvoorbeeld ‘n afname van 120 821 kg wol gehad. Die distrikte wat die grootste verliese aan wolproduksie gehad het word in Tabel 1 aangetoon.

Tabel 1 : Distrikte wat die grootste afname in wolproduksie (meer as 50 000 kg) in 2015/16 teenoor die basis-jare 2013/14 en 2014/15 ondervind het:

Distrik Afname KG Afname % Harrismith 120 821 20 Dewetsdorp 111 684 50 Smithfield 109 166 23 Edenburg 73 187 25 Bethlehem 53 549 43 Rouxville 50 880 24

Hierdie afnames kan nie alles net aan die droogte toegeskryf word nie. Dalende skaapgetalle as gevolg van veediefstal het veral in Harrismith, Dewetsdorp en Bethlehem ‘n groot rol gespeel.

Tradisionele wolproduksie-distrikte in die Suid- en Sentraal-Vrystaat is veral swaar deur die droogte getref en het afnames van tot 25% gehad. Die vermoede bestaan dat hierdie afnames in die 2016/17 seisoen nog groter gaan wees.

Tabel 2 : Afnames van wolproduksie in distrikte wat veral swaar deur die droogte getref is.

Distrik Afname KG Afname % Dewetsdorp * 111 684 50 Smithfield 109 166 23 Edenburg 73 187 25 Rouxville 50 880 24 Theunissen 31 693 32 Trompsburg 31 435 7 Bloemfontein 29 219 17 Bethulie 26 203 6 Brandfort 25 378 12

*Veediefstal speel ook ‘n groot rol in hierdie afname

Tabel 3 : Distrikte met beduidende toenames (kg en/of %) in wolproduksie tydens die droogte

Distrik Gem Produksie 2013/14 tot 2014/15 (KG) Produksie 2015/16 seisoen (KG) Verskil % Toename Boshoff 108 201 127 831 19 630 15 Petrusburg 18 020 66 665 48 645 73 Wepener 17 840 22 587 4 747 11 Koffiefontein 2 284 5 647 3 363 60

Die beduidende toename in Petrusburg se produksie is veroorsaak deur ‘n voerkraal wat daar begin is. Hierdie voerkraal het in ondertussen weer gesluit.

In die 16 distrikte met verhogings in produksie, het die toenames vanaf ‘n lae basis plaasgevind. Beduidende toenames het voorgekom in distrikte soos Boshoff en Petrusburg (Sien Tabel 3).

Tabel 4 : Die totale wolproduksie van die Vrystaat

Seisoen Totale Produksie (KG) 2013/14 10 326 986 2014/15 10 115 389 2015/16 9 340 549

‘n Afname van ongeveer 10% het dus oor hierdie tydperk in die Vrystaat voorgekom. Die droogte het beslis ‘n rol gespeel in hierdie afname in wolproduksie in die Vrystaat. Die huidige tekort aan vroulike diere vertraag die herstel van die bedryf en ooie behaal baie goeie pryse. Die goeie wolpryse stimuleer wolproduksie en die produksie behoort binne die volgende 2 jaar weer op die vlakke van 2013/14 te wees of selfs hoër. Boere moet egter verantwoordelik wol produseer en hulle nie skuldig maak aan kontaminasie van die Suid Afrikaanse skeersel nie, sodat ‘n hoë gehalte produk aan die kopers gelewer kan word.

