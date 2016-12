Hernude beroep om droogtehulp

Boere in sekere dele van die land gaan steeds gebuk onder die negatiewe effek van die droogte en sukkel om te oorleef. “Agri SA het die afgelope jaar verskeie inisiatiewe van stapel gestuur om behoeftige boere landswyd van droogtehulp te voorsien. Die tekort aan fondse het nou aanleiding daartoe gegee dat Agri SA nie verdere hulp kan verleen nie en daarom word ‘n dringende beroep tot die privaatsektor gedoen om Agri SA se droogtehulpfonds verder te ondersteun. Die tyd het nou aangebreek dat die regering verdere hulp aan kommersiële- en kleinskaalse boere moet voorsien om hulle deur dié droogte tydperk te help”, sê Johannes Möller, president van Agri SA.

“‘n Droogte is nie ‘n een jaar verskynsel nie en die westelike dele van die land wat die afgelope drie jaar ‘n erge droogte ervaar het, kan hiervan getuig. Dit het ‘n ernstige effek op kontantvloei en produksiekrediet reëlings van boere wat toenemend ‘n effek op hulle finansiële oorlewing sal hê. Die droogte het ook ‘n geweldige negatiewe en neerdrukkende effek op die sosio-ekonomiese omstandighede van landelike boerderygemeenskappe en die ontwikkeling van ons landelike gebiede” sê Johannes.

Ondanks wydverspreide reën oor groot dele van die land, is dele van die Noord-Kaap, Wes-Kaap, Noordwes, Limpopo, Oos-Kaap en Vrystaat steeds in die greep van die ergste droogte die dekade. Dit noodsaak verdere hulpverlening aan die betrokke boerderygemeenskappe en daarom ons beroep op die privaatsektor en regering vir verdere finansiële hulp om ons in die vermoë te plaas om die gemeenskappe weer in hulle stryd om die droogte te oorleef, te ondersteun.

Agri SA is bekommerd oor die huidige welstand en die humanitêre impak van die droogte op boere en hulle werkers asook hulle vermoë om in die tyd te oorleef. “Net so is ons bekommerd oor die tekort aan voer om diere deur hierdie tydperk van voldoende voer te voorsien. Ons is dankbaar vir die ruim ondersteuning wat Agri SA se droogtehulpfonds reeds ontvang het en weer aangewend kon word om hulp aan verskeie boerderygemeenskappe te bied. Vir ‘n blik oor hulpverlening wat deur die loop van die jaar voorsien is, besoek gerus http://droogterampfonds.co.za/.

“Agri SA kan nie alleen in die behoeftes van boere voorsien nie en daarom ons dringende beroep om finansiële hulp”, sê Johannes ten slotte.

Besonderhede vir die inbetaal van finansiële bydraes is as volg:

Begunstigde: Agri SA Drooogtehulpfonds

Bank: ABSA

Rekeningtipe: Tjek

Rekeningnommer: 40-6854-0775

Takkode: 632 005 (Besigheidsbank – Pretoria-Oos)

Begunstigde se verwysing: RAMP

Bron: Agri SA