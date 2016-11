GWK groei aansienlik in die moeilike jaar

Dit is een van die beste finansiële jare nog vir die landboumaatskappy, GWK. Hulle omset het met 11,2% gegroei tot R8,34-miljard. En hulle het ‘n netto-wins van R148-miljoen voor die uitbetaling van dividende vir sy finansiële jaar geëindig op 31 Mei 2016. Dit is ‘n uitmuntende prestasie met die droogte wat hierdie jaar regoor die land voorgekom het.

Die aandeelhoudingsfonds het met 12,8% verhoog en staan op R1,04-miljard. Die gemiddelde opbrengs op GWK se aandeelhouding die afgelope sewe jaar is 21% per jaar en ‘n toename in die getal aandeelhouers is 10%.

“Om hierdie te kan bereik, gegewe die huidige landbouklimaat, spreek van die hoeveelheid moeite wat die aandeelhouers ingesit het by GWK,” sê GWK -groep se finansiele direkteur, Johann Klopper. “Ek glo dat GWK hulself weer bewys het as een van die top landboumaatskappye in Suid-Afrika.”

Beleggings

‘n Bedrag van R434-miljoen is in meestal nuwe ondernemings belê wat in werking getree het gedurende die jaar en R137-miljoen was spesifiek in hierdie jaar belê. Die belegging in die nuwe GWK Farm Foods-koringmeule, pasta en koekiefabriek by Modderrivier was die groep se grootste belegging tot op hede. Alhoewel daar nie verwag word dat die fabriek ‘n wins sal maak in sy eerste twee jaar nie, behoort dit wel daarna aansienlike winste te toon.

GWK het ook in ander infrastruktuur die jaar soos silo’s, grondbootjiebotterverwerking, die uitbreiding en opgradering van handelstakke, vulstasies en die opgradering van John Deere-fasiliteite belê.

Volhoubare groei

Volgens Pieter Spies, GWK se uitvoerende hoof, het die maatskappy sy belofte om volhoubare belegging in die landboubedryf te maak, nagekom.

“Die uitwerking van die droogte van die afgelope twee jaar het die uitdaging aan die hele landboubedryf vergroot met minder plaaslike verhandelbare produkte beskikbaar en ‘n afname in die verkryging van nuwe infrastruktuur oor die hele bedryf,” sê hy.

“Uitdagings in terme van die lam waardeketting beperk die algehele groepprestasie. GWK werk aan oplossings om volhoubaare prestasie in die lambedryf te verbeter.”

