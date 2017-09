GSI sit wip in springmieliemaatskappy se sukses

Oral waar jy vandag in die Karoo rondry, sien jy silo’s verrys waar vroeër jare niks was nie. En die naam wat trots op die meeste silo’s pryk, is GSI – die grootste vervaardiger van graanbergingstoerusing in die wêreld. Ry jy by Biggi Brands, vervaardiger en verspreider van springmielies, net buite Hopetown in die Noord-Kaap, aan om vir jou springmielies te koop, sal jy ook ’n groot aanleg sien met GSI se embleem op. GSI en Biggi Brands se paaie het twee jaar gelede gekruis toe Biggi besef het dat opbergruimte ’n leemte in hulle proses was.

“Ons wou ons struktuur verander om ons bergingsruimte uit te brei en om die vervoer van opgebergte springmielies na die verwerkingsfabriek te bespoedig en te vergemaklik,” sê Koos de Wet, voorsitter van Biggi Brands se direksie.

Hulle het hulle siloruimte van 2 400 ton na 7 200 ton verhoog. “Ons het twee buise van GSI bygesit wat elkeen 2 400 ton kan berg. Verder het ons ’n vervoerstelsel inkorporeer om die springmielies regstreeks vanuit die silo’s in die verwerkingsaanleg te kry,” sê Koos.

Biggi het al voorheen springmielies in silosakke geberg, maar die buise is beter en hulle geriewe is nou ook so ontwerp dat hulle in die toekoms verder kan uitbrei. Wat hulle nog in die toekoms kan byvoeg, is ’n voorafskoonmaker vir die springmielies wat ontvang word.

Verder kan Biggi ’n CHARLY VC 15/28 R 134 vervoerbare graanverkoeler van GSI by hulle aanleg plaas. Dit is ’n verkoelerstelsel wat GSI vir twee dae by Biggi gaan demonstreer het sodat ander boere ook kon kom kyk hoe dit werk. Dit is die eerste graanverkoeler wat hulle in Suid-Afrika toets.

“Dit is belangrik om springmielies vir die duur van die tyd wat dit geberg word vry van insekte te hou. Biggi ontvang springmielies vanaf April tot Junie en lewer dan vir die res van die jaar weekliks verpakte springmielies. So, ons moet dus die springmielies vir ’n jaar kan berg en dit is waar die verkoeler inkom,” sê Koos.

Die verkoeler verseker die gehalte van die eindproduk. Dit is soos ’n yskas wat die graan in die silo koud hou. Johan Engelbrecht van GSI sê ’n verdere voordeel van die verkoeler is dat dit die vog in die springmielies behou.

“Dit is soos een groot lugverkoeler. Die verkoeler beheer die hele silo se temperatuur en dit kan tussen 10 en 13 grade wees, maar ons verkies 10 grade. Dit verleng die rakleeftyd van die springmielies. As die produk die temperatuur van 10 grade bereik het, behou dit daardie temperatuur nege maande lank,” sê Johan.

Normaalweg is die gemiddelde temperatuur van ’n silo 18 grade en die grootte van die silo bepaal die tydperk wat dit duur om hom kouer te kry.

“Biggi Brands se silo sal dalk ’n week of twee vat om die temperatuur tot 10 grade te laat daal,” sê Johan. Onthou dat so ’n silo ’n magdom springmielies bevat.

Die verkoeler werk met elektrisiteit, hy is 4 800 mm lank, 2 040 mm breed en 2 280 mm hoog. Sy raam is van versinkte staal gemaak en hy het ’n raakskermbeheerpaneel om sy werkspoed en lugdruk te beheer. Die verkoeler kan geprogrammeer word met twee begin- en twee afskakeltye oor ’n tydperk van 24 uur.

Al die inligting en data kan geberg word sodat die boer later weer daarna kan kyk. Die verkoelereenheid se ingeboude rekenaar moniteer deurlopend skommelinge in die temperatuur en voggehalte van die lug buite die silo en pas sy werking aan om die verlangde temperatuur en voginhoud van die graan te bewerkstellig.

Biggi Brands se suksesverhaal

Biggi Brands verskaf springmielies vir bioskope in Suid-Afrika, en voorsien ook springmielies aan groot verwerkingsaanlegte, wat dit as klaargespringde springmielies verkoop.

“Ons lewer ongeveer 12 000 ton springmielies per jaar en daarvan word tussen 60% en 70% uitgevoer. Die res word aan die plaaslike mark verkoop,” sê Koos.

Hulle het pakhuise in die Kaap, Johannesburg en Durban. Johann Kriek, Lieb du Raan en Attie Victor het die maatskappy omstreeks 1991 begin. “Ek het in 1998 hier betrokke geraak as besturende direkteur; toe was dit Bigfoot Trading,” sê Koos.

In 2003 het Bigfoot Trading en KOLK ’n gesamentlike onderneming gevorm. KOLK het sedertdien verander na OVK. Die maatskappy was onder Johann Kriek se bestuur tot in Mei 2017, toe neem Riel de Kock oor as hoofuitvoerende beampte van Biggi en Orange River Popcorn. Orange River Popcorn koop springmielies by boere aan en Biggi Brands is verantwoordelik vir die verwerking en bemarking daarvan.

“GSI het binne ’n beperkte tyd die aanleg vir ons voltooi. Hulle het hulle daartoe verbind om te help as daar enige probleem sou voorkom, want ons produksie mag nie onderbreek word nie,” sê Koos.

Koos vertel dat die wêreldspringmielieverbruik ongeveer 700 000 ton per jaar is. Hy glo daar is definitief nog plek vir uitbreiding en Biggi is gereed daarvoor.

Vir meer inligting oor GSI se verkoelingstelsel of die res van hulle uitmuntende produkte, kontak Natasha Coleman by 011-794-4455 of stuur vir haar ’n e-pos na natasha@gsiafrica.co.za

Besoek ook hulle webwerf by http://gsiafrica.co.za/