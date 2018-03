Deur Fanie Brink, Onafhanklike Landbou-ekonoom

Die besluit van die Nasionale Vergadering om Artikel 25 van die Grondwet te hersien om voorsiening te maak vir die beginsel van grondonteiening sonder vergoeding, is die begin van die einde om volhoubare ekonomiese groei, welvaart en vooruitgang vir Suid-Afrika te skep.

Die besluit is suiwer die laaste strooihalm waarna die ANC nou gryp om sy verkiesingsveldtog mee af te skop omdat hy niks anders meer het om aan sy ondersteuners te bied nie.

Die Grondwetlike Oorsig Komitee van die Parlement wat aangestel is om die Grondwet te hersien sal nog langer groter onsekerheid vir kommersiële landbouprodusente skep en verdere beleggings deur plaaslike en buitelandse beleggings in die landbou in die weegskaal plaas.

Die mate waartoe die Komitee oor die kundigheid beskik om objektiewe bevindings en aanbevelings of landbouproduksie, voedselsekerheid en ekonomiese groei deur hierdie besluit benadeel sal en self vernietig kan word, word ernstig betwyfel, aangesien voedselsekerheid slegs volhoubaar kan wees as die produksie van voedsel winsgewend is.

“Die politieke leiers in Afrika het dit nog altyd duidelik bewys dat voedselsekerheid en ekonomiese ontwikkeling nie in hulle pad gestaan het as die uitslag van die volgende verkiesing op die spel was nie.”

Die ANC-konferensie se besluit om grond sonder vergoeding te onteien sal ongetwyfeld, net soos in die res van Afrika, ‘n baie groot deel van die bevolking afhanklik van die landbou maak met ongekende hongersnood en baie groter armoede.

Daar bestaan steeds onduidelik wat die beskerming van internasionale menseregte aan eiendomsreg as ’n fundamentele mensereg verleen of die beskerming van eiendomsreg deur die universele verklaring oor menseregte van die Verenigde Nasies, die Europese konvensie op menseregte en die Afrika-konvensie vir die eienaars van landbougrond in Suid-Afrika beteken. Die vraag is watter praktiese beskerming en werklike betekenis het hierdie verklarings en konvensies vir kommersiële boere in Suid-Afrika en tot watter mate Agri SA duidelike uitklaring hieroor verkry het of dit net as ‘n rookskerm gebruik om produsente gerus te stel?

Daar kan geen twyfel bestaan dat die wysiging van die Grondwet om landbougrond sonder vergoeding te onteien Suid-Afrika van sy landboupotensiaal om voedselsekerheid aan al sy mense te voorsien en ‘n betekenisvolle bydrae tot ekonomiese groei te lewer sal ontneem nie.