Grondbewerking: LEMKEN werk vinnig en deeglik

Ben Bester van Bencor Boerdery was aanvanklik skepties oor LEMKEN se grondbewerkingstoerusting. Alhoewel hy ongeveer drie jaar gelede die New Holland-agentskap, wat ook ’n LEMKEN-verspreider is, in die Bergvillegebied oorgekoop het, het hy eers ’n ruk later die eerste Rubin 9 op sy plaas ingespan. Vandag het hy twee Rubins en twee Karats en dit het sy boerdery omgekeer.

“Twee jaar gelede het ek die Rubin 9, ses meter, gekoop. Toe het ons gesien hoe dit werk en agtergekom dat daar ’n hele paar voordele aan die masjien is.”

Ben noem die rits voordele op:

Die werktuie skakel tot drie bewerkings uit. ’n LEMKEN maak ongelyke lande gelyk. Dit lewer beter opbrengste en hulle kan gemiddeld twee ton per hektaar meer oes nadat ’n LEMKEN deur die land is. Dit beheer onkruid meer doeltreffend as hulle vorige skottelwerktuie. Die werktuie herkonsolideer die grond net genoeg en maak dit gelyk sodat die trekker en planter makliker daaroor kan beweeg, wat brandstof bespaar. Die geherkonsolideerde grond laat die planter toe om ’n ware V (true V) in die grond te sny sodat die saad tot onder kan val om almal gelyk op te kom. Die geherkonsolideerde grond is ferm genoeg vir optimale saadontkieming. ’n LEMKEN Rubin bewerk baie hectare per dag omdat dit so breed is en teen ’n haastige 16 km per uur kan werk. Die Karat se werksdiepte is voldoende sodat Bencor al hoe minder hulle skeurploeg hoef in te span. Met LEMKEN is presisieplant baie makliker.

“Ons eerste Rubin 9 het al meer as 5 000 hektaar gedoen en ons het nog niks aan die werktuig herstel of vervang nie,” sê Ben se seun, Paul, wat in beheer van Bencor se saaiboerdery is.

Skottelbewerkings in nat grond is ’n nagmerrie, want die modder pak tussen die skottels saam om ’n roller te vorm. Die geheim van die Rubin is dat elke skottel met sy eie veeraksie werk en onafhanklik op sy eie laers draai. Dit verhoed dat kleigrond tussen die rollers saampak. Soos die Rubin oor ongelyke grond beweeg, help die veeraksie in die skottels om die grond gelyk te trek.

Die skottels se aanvalshoek sorg dat die stronke mooi met die grond vermeng word en druk die onkruid onder die grond in sodat dit kan verrot. Hulle kan dan terselfdertyd kalk inwerk. Aan die agterkant maak die Rubin se roller ’n fyn saadbed wat Bencor se swaar kleilande se kluite fynslaan, maar ook voldoende vasdruk sodat die bogrond nie deur die Augustuswinde weggewaai kan word nie. Beide die Rubin en Karat se rollers beheer ook die diepte van die bewerking.

Dit trap die grond 10 tot 15 cm diep mooi ferm vas om ’n perfekte saadbed te vorm. Bencor het twee jaar gelede ’n Karat 9/700 KUA vir hulle groot knakkertrekker gekoop. Dit het drie rye tande voor, skottels in die middel en rollers agter. Die Karat se breë skare maak die grond onder spilpunte wat deur beweiding vasgetrap is, mooi los.

“As omstandighede gunstig is, kan jy net met die Karat werk en dan plant, sê Ben. “Ons het nie ’n vasgestelde volgorde waarvolgens die werktuie werk nie, dit hang alles af van die vog in die grond en hoe hard dit vasgetrap is.”

Kontak Karel Munnik by 082-412- 2577 of 012-993-5929, of e-pos k.munnik@lemken.com of besoek hulle webwerf by www.lemken.com/en/