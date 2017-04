Groei met Bonnox in Afrika

Wanneer jy jou plaas “Bonnox”, moet jy seker maak dit is die regte Bonnox-produk wat sedert die sestigerjare in Suid-Afrika vir Afrika ontwikkel is. ’n Namaaksel kan nooit die Ware Jakob wees nie, want baie jare se swoeg en breinwerk is belê om van Bonnox dié staatmaker handelsmerk in die heiningsbedryf te maak.

Bonnox was die breinkind van Volker Harmen Schadewaldt wat saam met sy moeder, Hertha, in 1951 na Suid-Afrika toe gekom het. Hy was ’n Duitse radiotegnikus wat later by die destydse Jan Smuts-lughawe in Johannesburg gewerk het. Teen die einde van die vyftigerjare het hy met sy spaargeld ’n plasie by Laezonia, suidwes van Pretoria, gekoop. Boerdery was in sy bloed sedert sy oupa voorheen in Tanzanië geboer het.

Anita Gent, mnr Schadewaldt se dogter, vertel: “My pa en ouma was baie lief vir Afrika met sy son en het daarvan gehou om met hulle hande te werk. Terwyl my pa besig was om doringdraad op sy plasie te span, het hy begin dink aan ’n plan om hierdie veeleisende werk makliker te maak. Dit is waar sy droom ontstaan het om sy eie, maklik-om-op-te-rig heinings te vervaardig.”

Destyds het mnr Schadewaldt ’n Amerikaanse vriend gehad wat hom ’n Sears, Roebuck & Co-nywerheidskatalogus uit Amerika gegee het. Daarin was ’n advertensie vir geweefde heinings – die perfekte antwoord vir die gedagte waarmee hy aan die speel was, en hy was oortuig dat Suid-Afrika so iets nodig gehad het. Hy het na Amerika, Australië en Nieu-Seeland gereis waar draadmaakmasjiene vervaardig is, maar hy kon nie een bekostig nie. Terug in SA, het hy met die befondsing van ’n draadmaatskappy twee masjiene wat skarnierdraad vervaardig ingevoer en die produk as een van hulle agente in Suid-Afrika versprei. Vandag kan hy beskou word as die persoon wat die konsep van skarnierdraadheinings na Suid-Afrika gebring het.

In 1962 het hy die naam, Bonnox, van ’n aptekerswaremaatskappy gekoop. Hy het van die naam gehou omdat die eerste deel, bon, goed en pragtig in Frans en Latyn beteken. Hy het ’n winkeltjie in die suide van Pretoria gehuur vanwaar hy sy heinings kon invoer en versprei. Sy vrou, Jean, was die boekhoudster en sy ma ’n aandeelhouer-werknemer wat gehelp het waar sy kon. “My pa was ’n plannemens en met sy wonderlike planne het hy geweet hoe om die saak te stuur. As klein dogtertjie het ek in die winkel rondgespeel en omheining is steeds in my bloed.

Hy en my ma het altyd Bonnox gepraat,” sê Anita. Dit was nie die einde van mnr Schadewaldt se droom nie. In 1982 het hy ’n tweedehandse masjien vanaf Pennsylvania, Amerika, ingevoer. Hy het ’n winkel in Rosslyn, steeds ’n belangrike nywerheidsgebied noord van Pretoria, gekoop. Later het hy dit verkoop en in 1984 ’n eiendom in Sunderlandrif, suidwes van Pretoria, gekoop toe die gebied net as nywerheidsenstrum begin ontpop het. Hy het een van die eerste fabrieke in die gebied gebou Om die geldjies aan die rol te hou, het hy steeds ingevoerde en plaaslike omheiningsmateriaal verkoop.

Kort daarna het hy twee vergrendeling-draadweefmasjiene uit Nieu-Seeland ingevoer. Een was meer as ’n eeu oud en buite werking, maar spoedig was die fabriek ten volle operasioneel. In 1994 het mnr Schadewaldt nog ’n praktiese genie, die passer en draaier, Charl de Beer, aangestel. Hy kon van enige stuk staal enige onderdeel vir die ou masjiene maak. Na die val van die Berlynse muur in 1989 het mnr Schadewaldt, wat oorspronklik van Berlyn kom, Duitsland besoek. Hy het ook die nywerheidstad met talle staalfabrieke, Reutlingen, besoek en ’n groot ringskakelmasjien van ’n maatskappy genaamd Wafios ingevoer.

As tegnikus was mnr Schadewaldt wetenskaplik aangelê en presies, en hy het daarvan gehou om met toegepaste wetenskaplike begrippe rond te speel. In samewewerking met metallurge en ingenieurs het hy en sy verskaffers baie tyd en moeite daarin belê om die perfekte draadmengsel vir Bonnox te bepaal. Met tipiese Duitse werksetiek het hy nagte lank gewerk. Die vloerruimte het te klein geword. In 2002 het hy die perseel langsaan gekoop en ’n fabriek met twee selfgeboude masjiene ingerig. In 2010 het mnr Schadewaldt, toe reeds in sy tagtigs, as hoofbestuurder afgetree. Kort daarna het Anita, wat eintlik ’n apteker is, die leisels oorgeneem.

“Vandag vervaardig Bonnox 70 verskillende omheiningsprodukte van 600 tot 2 400 mm hoog vir elke moontlike toepassing op ’n plaas. Ons draad is ten volle versink en ’n enkele vertikale draad kan ’n spanning van 220 kg weerstaan. ’n Enkele horisontale draad stuit 415 kg. Bonnox se voorafvervaardigde heinings maak die lewe van duisende Suid-Afrikaanse boere veel makliker,” sê Anita, wat vasbeslote is om hierdie saak nog ’n leeftyd vorentoe te neem.

