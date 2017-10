Gratis plaaspret vir kinders

As jy en jou gesin hou van diere en die plaaslewe, moet julle nie die Groot Plaasproe op Saterdag 14 Oktober 2017 tydens Agri-Expo Livestock by Sandringham buite Stellenbosch misloop nie. Laerskoolkinders kan dié ekspo gratis bywoon om die plaaslewe en meer as 300 diere van nader te leer ken!

Dié gewilde ekspo, wat vanjaar vir die vierde keer aangebied word, sluit weer aktiwiteite soos werkende skaaphonddemonstrasies (12:00 tot 13:00), skaapskeer (elke uur van 10:00 tot 13:00) en hondevertonings en -kompetisies (13:15 tot 18:00) in. Kinders, ook dié wat nie eens ‘n troeteldier by die huis het nie, kan tydens die Townies-pretskou ‘n melkbok in die arena rondlei. Die jongklomp kan op ponies ry, ‘n troeteldierplaas besoek, en saam met miniatuurperde en -donkies kuier. Ook op die program is boeresport (11:00 tot 13:00) en die Groot Roomys-eet-kompetisie (13:15) vir deelnemers van alle ouderdomme.

Kom ontdek die verskil tussen alpakkas en lamas en kyk hoe verskillende diere se wol gespin word. Haasliefhebbers kan hulle troetelhase inskryf vir die Cape Rabbit Club se troetelhaasskou (10:30). Jy kan ook jou lyf beoordelaar hou deur te stem vir die oulikste dier in die Groot Gunsteling-kompetisie en lekker pryse wen deur te poseer saam met enige dier vir die Groot Selfie-kompetisie.

Vir die grootmense is daar optredes deur die gewilde Afrikaanse sangers Adam Tas, Nic Stevens (een van “Die Broers”) en Die Wildberries. Allerlei nisprodukte soos wyn, kaas, sosaties, roosterkoek, biefstuk, joghurt en roomys sal by stalletjies te proe en te koop wees. Maak reg vir unieke kombinasies soos boerbokvleis en boetiekbier, jaffles, skaapstertjies, wildspotjie, afvalpotjie, gin, biltong en droëwors, varsgebakte plaasbrood, melktert, koeksisters, skaapkop, stywepap met smoor en nog baie meer. Groot pryse is te wen in die Groot Braai-kompetisie waarvoor jy jou eie vleis kan saambring of by ‘n stalletjie kan koop.

Volgens Johan Ehlers, Hoof Uitvoerende Beampte van Agri-Expo, skep die ekspo ‘n belangrike platform vir die publiek en veral vir jongmense om landbou van nader te ervaar. “Meer as 2 000 laer- en hoërskoolleerders, van skole sover as Kleinmond, besoek die ekspo vir ‘n gratis skoleprogram ondersteun deur die Wes-Kaapse departement van landbou. Die program sluit elf interaktiewe stasies in waar leerders onder andere kan sien hoe koeie gemelk word, hoe diere gewas word voordat hulle in die ring geskou word en meer kan leer oor landbouberoepsgeleenthede. Opvoeding rakende die landboubedryf is belangrik vir ons jeug, want hulle is die generasie wat ná ons die verantwoordelikheid gaan hê om na die bedryf om te sien en om dit verder te ontwikkel,” sê Ehlers.

Die Groot Plaasproe vorm deel van die vierde Agri-Expo Livestock, ‘n wêreldklas-tentoonstelling van die Suid-Afrikaanse vee- en suiwelbedryf, wat jaarliks duisende landbou-entoesiaste na Sandringham bring. Dit vind van Donderdag 12 tot Saterdag 14 Oktober 2017 van 09:00 tot 18:00 plaas. Kaartjies is by Computicket en die hek beskikbaar teen R80 (Saterdag), R60 (Donderdag of Vrydag), R50 vir pensioenarisse en skoliere (14 tot 18 jaar) en gratis vir kinders van 13 jaar en jonger. Vir meer inligting, besoek www.livestock.org.za, volg Livestock op Facebook, Twitter of Instagram, of kontak Agri-Expo by 021-975 4440 of admin@agriexpo.co.za.

Uitgereik deur Agri-Expo