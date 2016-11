Goliat van Gat Pampoenfees 2017

Dit is planttyd vir die groot pampoene. Om deel te neem aan volgende jaar se Goliat van Gat pampoenkweekwedstryd moet die pampoene nou geplant word.

Pampoenpitte en inskrywings is beskikbaar by TLU SA se kantoor in Silverton Pretoria teen R50 per pakkie. Saam met die pitte kry jy ook duidelike instruksies opgestel deur Hygrotech hoe om die pitte te plant en te versorg.

Kom skryf in en staan ‘n kans om groot prysgeld te wen vir die swaarste pampoen ingeweeg in Maart 2017. Daar is ook pryse vir die mooiste, lelikste en oorspronklikste pampoen, sowel as vir juniors onder 16 jaar.

Vir meer inligting of pitte en inskrywings kontak vir:

Lynette du Plessis by TLU SA by 012-804-8031 of Henri Combrink by 082-552-9428

Bron: TLU SA