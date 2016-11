Goeie geleentheid vir opleiding in omgewingsverwante beroep

Skoolverlaters wat graag ‘n omgewingsverwante beroep wil volg of nog onseker is oor hulle toekoms, kan gerus by die Academy for Environmental Leadership aanklop. By die instelling word skoolverlaters se lewensvaardighede, kennis, selfvertroue en leierskapeienskappe ontwikkel terwyl hulle werk aan ’n tersiêre kwalifikasie.

As hierdie kwalifikasie bereik word, sal dit die studente in staat stel om ’n verskeidenheid loopbaangeleenthede in omgewingverwante rigtings soos die alternatiewe energiebedryf, landbou, bewaring, toerisme, navorsing en impakstudies te volg.

Die Academy for Environmental Leadership Suid-Afrika (AEL) het pas hoër sertifikaat-status vir hulle een jaar-kursus ontvang. AEL is in September in kennis gestel dat die Raad op Hoër Onderwys (RHO) hulle aansoek goedgekeur het.

“Daar is net twee formaliteite wat nog oorbly, maar die resultaat van hierdie akkreditasie is dat dit AEL volle erkenning gee op ’n tersiêre vlak vir ons unieke en heel eerste omgewing- en leierskap-kurrikulum. Ons het nou die vryheid om ’n kursus wat ten volle geakkrediteer is by ons unieke instelling in sy unieke omgewing te adverteer,” sê Gys Botha, hoofuitvoerende beampte en direkteur van AEL.

Die kwalifikasie, ’n hoër sertifikaat in Bewaringsekologie, NKR Vlak 5, sal in werking tree tydens die eerste kwartaal van 2017, sodra verdere goedkeuring ontvang is deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid (SAKO), waarna die sertifikaat op die Nasionale Leerdersrekordsdatabasis gepubliseer sal word.

“Die akkreditasie en erkenning van AEL as ’n hoër opvoedkundige instelling is ’n groot prestasie. Uiteindelik, as ons dit versigtig beplan en bestuur, mag ons in die toekoms besluit om ’n een jaar-kursus vir ’n hoër sertifikaat, ’n twee jaar-kursus vir ’n diploma en ’n drie jaar-kursus vir ’n graad aan te bied,” sê advokaat Fef le Roux, voorsitter, direkteur en stigter van die Akademie.

Die idee vir ’n keer-terug-na-ons-grondbeginsels opvoedkundige program is voorgestel deur advokaat Fef en onderskryf deur die beroemde omgewingspesialis, Dave Pepler. Saam het hulle die nuut-geakredditeerde kurrikulum waarvoor AEL reeds bekendis, ontwerp.

Vir meer inligting of enige navrae met betrekking tot AEL of om in te skryf, kontak vir Gys Botha by +27 (82) 4416 825, of stuur ’n e-pos aan gys@afel.ac.

Bron: Lumico