GEVULDE AARTAPPELS

Daar is altyd aartappels in my huis – nie net is hulle veelsydig nie, hulle is bitter moeilik om op te foeter! Noodeloos om te sê, is dit seker tyd dat ons hierdie maklike resep van nader bekyk.

Jy benodig:

– 3 Aartappels, gekook en gehalveer

– 1 Pakkie Spek, opgesny en gaargemaak

– 1 Ui, opgekap en gebraai

– 1 Groot eetlepel Roomkaas (opsioneel)

– 1 koppie gerasperde kaas

– Speserye na smaak

Nou maak jy so:

– Hol die Aartappelhelftes uit, soveel moontlik.

– Braai die uie en spek saam.

– Voeg dit by die binnekant van die aartappels en roer goed deur.

– Roer die Roomkaas by en voeg nou jou Speserye by.

– Skep lepels vol in die uitgeholde aartappels.

– Sprinkel met kaas en bak teen 180 Grade Celsius vir 20 min of tot lekker bros.

Resep gegee deur: Daniëlle Terblanche from Deli-icious Catering. Skakel 012-335-0051, 079-617-3122 of stuur vir haar ‘n e-pos na dvdm87@gmail.com vir bestellings. Of besoek haar webwerf: www.deliciouscatering.co.za.