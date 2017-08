Geenbewerking in die kollig by die 2017 No-Till-konferensie

Die No-Till Klub van KwaZulu-Natal wil almal kennis stel dat dr Warren Parker ‘n bewaringsbewerkingskundige van Nieu Seeland die hoofspreker sal wees by die 2017 No-Till-konferensie, wat sal plaasvind:

5 – 7 September 2017

Plek: ATKV Drakensville Vakansieoord – Bergville, KwaZulu-Natal

Vir meer besonderhede aangaande die konferensie besoek www.notillclub.com of kontak Richard Findlay by 033-330-2062 of 074-104-7081 of stuur vir hom ‘n e-pos na richardfindlayntc2@gmail.com of Sandra Findlay by 033-330-2062, 082-472-5987 of stuur vir haar ‘n e-pos na ntcsandra@gmail.com.

Meer oor dr Warren Parker

Dr Warren het onlangs afgetree uit sy posisie as hoofuitvoerende beampte by Scion (die voormalige Bosnavorsingsinstituut); ʼn posisie wat hy beklee het sedert Maart 2011. Hy het vir ʼn soortgelyke tydperk as hoofuitvoerende beampte gedien by die “Crown Research Institute Landcare Research”, gestasioneer in Christchurch.

Vorige posisies sluit ʼn jaar in by die Instituut vir Molekulêre Bio-wetenskappe se Kommersialiseringseenheid (IMBcom) van die Universiteit van Queensland, Brisbane, en vyf jaar by AgResearch (insluitende as Hoof Operasionele Beampte van al sy wetenskaplike besigheid). Hy was by Massey Universiteit vanaf 1980-1998, insluitende die laaste ses jaar as Professor en hoof van die Departement van Agribesigheid- en Hulpbronnebestuur.

Warren het ʼn M Sc Agric (Hons I) in Plaasbestuur en ʼn PhD in Veekunde (Massey), hy was ʼn direkteur van verskeie tegnologiese ontwikkelingsfirmas en navorsing- en bedryfskonsortiums.

Warren was ʼn lid van die kundige adviesgroep vir die Australiese “Farm Institute” (ʼn dinkskrum vir landboubeleid) vanaf 2004 tot 2012; hy het meer as 200 navorsings- en konferensiedokumente gepubliseer; en tree gereeld op by nasionale en internasionale konferensies oor bewaringspraktyke in die landbou.

Warren het grootgeword op ʼn gemengde melk-, skaap- en beesplaas wat grens aan die Waipoua en Mataraua woude van Northland. Hy woon tans in ʼn leefstylarea naby Rotorua.