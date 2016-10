Gee jou diere ’n voorsprong: Rumax se verpillingsmasjien bly dié beste

Veral in skraal omstandighede soos wat die huidige droogte op ons afdwing, is dit vir die veeboer belangrik dat elke krieseltjie duur voer ten volle benut moet word. Dit is waar verpilde voer die boer dien, want verpilde voer sorg vir gebalanseerde voeding en hoër voerinnames, beter vertering, beter proteïensintese en minder vermorsing. Rumax se verpillingsmasjien maak dit vir die boer maklik om hierdie voordele te geniet.

Ian Groenewald, skaap-, saai- en melkboer van die plaas Vyekraal by Darling, verkies Rumax, want Rumax luister graag na nuwe voorstelle en planne om die boer se lewe makliker te maak, sê hy. “Rumax se verpillingsmasjien maak ’n volvoerpil vir ons dragtige ooie voor en tydens lamtyd en kruippilletjies vir lammers om aan te peusel terwyl hulle nog drink om hulle vinniger te laat gewig optel en om hulle te leer eet.”

Ian se verpillingsmasjien werk vinng, flink, presies en betroubaar sodat hy ’n volle ton materiaal per dag in pille van twee tot drie mengsels kan omskep. “Dit het ’n baie doeltreffende kerf- en mengaksie met verskillende siwwe vir verskillende produkte,” sê Ian.

Ian se Rumax-hamermeul maal alles fyn voordat dit afgeweeg word. “Ek het ’n elektroniese trekskaal wat met die vurkhyser werk waarmee ek massa-sakke afweeg.” Ian het sy verpillingsmasjien aangepas deur waaiers aan te bring om die pille gouer koud te maak. Koue pille sweet en muf nie.

Sy waaierstelsel werk so: “Ek het ’n vervoerband laat maak met drie waaiers om pille koud te maak of af te laat koel voordat dit in die sakke geplaas word. Die vervoerband het ’n spoedreguleerder in waarvolgens ek die tyd wat die pil tot in die sak beweeg, kan beheer.”

Ian besit ook ’n Rumax-misstrooier, waarmee hy net so ingenome is. Die wete dat Rumax se mense verstaan dat ’n boer se werk nooit mag gaan staan nie, gee hom gemoedsrus. “Rumax bied baie goeie diens en laat beslis nie ’n boer wag nie. Wanneer jy onderdele bestel, is dit die volgende dag in Darling,” sê hy.

