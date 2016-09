Franse reus belê in Kaapse wyn

AdVini, die Franse wynreus, het eers L’Avenir en Le Bonheur in Stellenbosch opgeraap, en nou het hulle ook 50% van Ken Forrester Wingerde gekoop. Hulle mik daarna om die verkope van die wyn te verdubbel in die volgende paar jaar.

Advini sal Ken Forrester se wyne op die vasteland van Europe en Asië versprei, terwyl Ken Forrester, wat steeds aanbly as besturende direkteur en eienaarskap van sy eiendom behou, sy spanverkope in Noord-Amerika en Engelse markte dryf.

Ken Forrester, na wie dikwels verwys word as die “King of Chenin”, sê: “Die ooreenkoms met AdVini is ‘n fantastiese geleentheid vir my om met ‘n massiewe verspreidingsnetwerk vas te bind en hulle is veral sterk in nuwe markte soos Europa en Asië. Ek het vier jaar gelede met AdVini begin praat toe ek op soek was na iemand wat my kan help uitbrei na Asië.”

AdVini se bemarkingsbestuurder, Jean-Pierre Durand, sê dat die besluit om op Suid-Afrika te fokus, begin het met die aankoop van die handelsmerk Laroche in 2010.

Bron: The Times en Bizcommunity