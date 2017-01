FORD EVEREST 2.2D: Kleiner dieselenjin uiteindelik hier!

Met die bekendstelling van die Everest ‘n paar jaar gelede het Ford dit duidelik gemaak dat die nuwe Everest ‘n heeltemal nuwe voertuig is. ‘n Rasegte en hardebaard SUV met behoorlike 4×4 vermoës in die veld, maar steeds verfynd en gesofistikeerd genoeg om as gesinsvoertuig werk en kerk toe ry. Die aanvanklike model was beskikbaar slegs as 4×4 met die kragtige 3,2 l turbodiesel enjin en 6-spoed outomatiese ratkas wat maar dors kan wees as die regtervoet effe swaar is. Verder was die model se stewige prys ook buite die bereik van die gemiddelde koper.

Uiteindelik het Ford SA die Everest-reeks uitgebrei deur die toevoeging van vyf modelle met die kleiner, goedkoper en meer ekonomiese 2,2 liter turbodiesel enjin met die nuwe modelreeks wat plaaslik gebou word in Ford se Silverton aanleg buite Pretoria. Ons het die bekendstelling einde laasjaar by die pragtige Legends Golf landgoed in Limpopo bygewoon.

‘n Taai stryd woed steeds tussen die Everest, Toyota se gewilde nuwe Fortuner en in ‘n mindere mate die Chev Trailblazer. Nou, met die Everest wat ook ‘n kleiner dieselenjin weergawe aan kopers bied om Toyota se 2,4 L dieselbron uit te daag, gaan daar selfs nog meer stof opgeskop word, veral omdat die 2,2 diesel Everest ook ‘n 4×4 model insluit – ‘n opsie wat Fortuner kliënte steeds nie kan kry nie.

Die 2.2 diesel se 230 mm grondvryhoogte dra by dat die Everest, soos die Ranger bakkies, gemaklik deur 800 mm diep water kan ry. Die groot blink sierrooster imponeer, maar tog sonder om te veel “bling” uit te stal. Daar is egter onmiskenbare trekke na Ford se topverkoper Amerikaanse F-reeks trokke. Van agter is die meer geronde voorkoms van die Everst effe sagter op die oog met ‘n breë chroom strook waarin die “Everest”-logo duidelik pryk, maar ook dit lyk nie goedkoop of onooglik nie. Die donker plastiek afwerking in die voorste en agterste buffers kontrasteer mooi met die bakverfkleure en beklemtoon die aggressiewe voorkoms van die voertuig. Selfs die kanttrappe is smaakvol geïntegreer met die voertuig.

Binne is die ruim kajuit goed en smaakvol uitgelê met Ford wat grootliks slaag om ‘n premium gevoel in die nuwe Everest te vestig. Ek persoonlik hou van die voorpaneel waar die dowwe gepoleerde afwerking rondom die instrumente modern vertoon. Ford se witjasse het klem ook op die praktiese gebruik geplaas en daar is gevolglik genoeg bêreplekkies vir bottels, ens.

Die kajuit het sewe breë gemaklike sitplekke in 3 rye. By die XLS-modelle is die sitplekke met ‘n duursame en praktiese materiaalstof afgewerk, terwyl die luukser XLT-modelle leerbekleedsel kry. Anders as met die Toyota Fortuner, vou die 3 de ry sitplekke in die vloer plat om die agterste laairuimte te vergroot . By die luukser XLT-modelle is daar ‘n groot kleurraakskerm bo middel in die voorpaneel wat al die kommunikasie, klank, rit-en voertuig inligting asook die beelde van die tru-kamera huisves. Die stuurwiel is toegerus met skakelaars vir talle van hierdie funksies insluitend die spoedbeheerstelsel.

Soos met die Ranger bakkies word Ford se elektroniese “Terrain Management ” – permanente viertrekstelsel ook in die kleiner 2,2 diesel model gebruik en bied ‘n keuse tussen “Normaal”, “Sneeu,/Grond/Gras”, “Sand” en “Rotse”. Die beheerknop daarvoor is tussen die voorste sitplekke agter die rathefboom. Tydens die bekendstelling was daar ‘n geleentheid om die nuwe 2,2 diesel se fôr-baai-fôr vermoës te toets op ‘n uitdagende 4×4 baan en dit was duidelik dat die 2,2 diesel model nie in die veld deur sy 3,2 liter boet, wat as ‘n hardebaard veldryer bekendstaan, oorskadu sal word nie. Danksy ook aan ondermeer ‘n aktiewe oordragkas, ‘n elektroniese agterste sluitewenaar en ‘n stelsel wat Ford “torque on demand” noem, kon die 2,2 diesel die toets met vlieënde vaandels slaag. Die nuwe 2,2d 4×4 is slegs met handrat en ook net in die laer XLS afwerkingsvlak beskikbaar, wat beteken dit is standaard toegerus met 17” wiele anders as die 18 duimers op die luukser XLT-modelle. Die voordeel daarvan is dat die band ‘n hoër profiel het wat dit meer geskik maak vir sandry.

Aandrywing is met ‘n 2,2 liter TDCI vier silinder diesel turbo kragbron wat reeds geruime tyd diens doen in die Ranger bakkies. Piek kraglewering is 118 kW en ‘n fris 385 Nm se wringkrag wat tussen 1800 en 2600 toere beskikbaar is. Beide XLS en XLT weergawes is nou verkrygbaar in 6-spoed handrat of 6-spoed outomaties met “Sport” en “Manual” modusse en het beïndruk met seepgladde oorskakeling.

Vir veiligheid bied die nuwe Everest sewe lugsakke en onder andere ook elektroniese stabiliteitsbeheer met bakrolstabiliteitbeheer. ABS, vastrapbeheer, wieltolbeperking, elektroniese remhulp en elektroniese omrol-weerstand is ook standaard. Verder is daar ook blindekol monitering met ‘n waarskuwing as ander motoriste van die kant nader, asook parkeergonsers en ‘n tru-kamera om die groot wa veilig in klein parkeerruimtes te kry.

Tydens die bekendstelling was ek opnuut beïndruk met die Everest se stil kajuit en min padgeraas. Ons het vanaf Lanseria na die Legends Golf Oord in Limpopo en weer terug gery oor ‘n verskeidenheid van padoppervlaktes, insluitend grondpad. Die goeie ritgehalte het opgeval, danksy die onafhanklike voorvering wat klein ongelykhede en slaggate in die pad ongemerk absorbeer, terwyl die gerieflike kajuit bygedra het tot ‘n aangename ritervaring. Die fris voertuig het gemaklik by die spoedgrens getoer en verbygesteek. Padgedrag en hantering was onberispelik met opmerklik min bakrol as ek die 2,5 ton sportsnuts deur draaie en swiepe gelooi het.

Met die kleiner enjin, beter brandstofverbruik, 4×4 beskikbaarheid en ‘n kompeterende prys gaan die Ford Everest 2,2 TDCI sy teenstanders opdraend gee.

Kernsyfers:

Enjin: 2198 cc, 4 silinder dieselturbo

Piekkrag: 118 kW

Wringkrag; 385 Nm

Ratkas: 6-spoed handrat XLSmodel

6-spoed outomaties XLT model

Verbruik: 6,9l/100km

Tenkkapasiteit: 80 liter

Tipe brandstof: 50ppm diesel

Sleepvermoë: 3000 kg

Grondvryhoogte: 230 mm

Naderhoek: 29˚

Vertrekhoek: 25˚

Pryse: R453 900 XLS

R470 900 XLS Outo

R529 900 XLS 4×4

R478 900 XLT

R495 900 XLT Auto

Deur Dirk Gallowitz van Ultimate Drive