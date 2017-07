Fees van groot geesdrif en goeie tegnologie (2)

Verlede maand het ons verslag gedoen oor heelwat van die uitstallings wat die ProAgri-span by NAMPO besoek het. In hierdie uitgawe loop ons verder:

Challenger RG700

BHBW (Barloworld ) het heelwat nuwe tegnologie vertoon, soos die Challenger RG700 selfaangedrewe hoogloopspuit wat nou vir verskillende rywydtes verstel kan word. Opsie 1 se wielwydtes is van 1,8 tot 2,2 meter, opsie 2 van 2,2 tot 3 meter en dan is daar die groot model wat allemintige wydtrapspoor van 4 meter wyd kan hê met dus minimale vastrap en plantskade. Al die moderne presisietegnologie met betrekking tot seksiebeheer en veranderlike toediening is ingebou en die masjien het onafhanklike vierwiel-aandrywing met FlexiFrame, wat seker maak al vier wiele behou grondkontak.

Senter 360

Senter 360 het hulle beheertegnologie netjies verfyn en by NAMPO kon hulle die boere met ’n nuutskepping beïndruk. “Die druk om tegnologies te ontwikkel is sterk,” sê Theuns Dreyer van Senter 360. “Ons het wegbeweeg van die teksboodskapstelsels (sms) en werk nou vanaf ’n data-platform, dus is die lopende koste per spilpunt per maand baie laag – slegs R95 en data is ingesluit. Dit is nou standaard op al die spilpunte en die hardeware is ingesluit. Die program moet net op die boer se selfoon geaktiveer word.”

Zar Trac

Keval Bodasing van Zar Trac kom van ’n suikerrietplaas in Natal af, maar hy het ’n groot droom om kleiner boere te help om hulle plase te meganiseer, sodat hulle volhoubaar kommersieel kan begin boer. Hy is voortdurend op soek na bekostigbare oplossings om in te voer van lande soos Indië en Sjina waar kleinskaalse boerdery die ruggraat van die landboubedryf vorm. Van sy toerusting word ook deur maatskappye soos Kubota (Smith Power) versprei as pasmaats vir hulle kleiner trekkers en RTV-toerusting.

Eden Equip

Dit is nie net groot kommersiële boere wat by NAMPO na meganisasie-oplossings gaan soek nie. Adriaan Jacobs, Arnold Kandiwe en Christiaan Kruger het die blitsige geenbewerkingshandplanter wat dieselfde plantafstand teen enige loopspoed handhaaf, gedemonstreer. Adriaan is ’n meganiese ingenieur wat betrokke geraak het by Farming God’s Way, wat ten doel het om kleinboere te help om volhoubaar te boer.

Arnold wys hoe maklik dit is om die saadplate om te ruil sodat jy enigiets van mielies, soja, sorghum en sonneblom tot koring kan plant.

Tata Xenon

By Tata se NAMPO-uitstalling het Bernard van As meer vertel oor die nuwe Xenon-bakkie wat teen die einde van die jaar vrygestel gaan word. Boere kon na ’n prototipe van die bakkie kyk. Die bakkie het nou ’n langer wielbasis met ’n verhoogde laaivermoë van 1,3 ton. Daar is ook nie meer wielhobbels in die bak nie, wat nog meer ruimte vir laai beteken. Die kajuit sal ook groter wees en die 2,2 turbodiesel-enjin se kraguitset word verhoog. Dit sal na verwagting 140 kW teen 420 Nm wringkrag lewer.

Valley

Valley was vir die eerste keer in baie jare weer terug by NAMPO, want dit bly maar die wengeleentheid om al die moderne tegnologie met betrekking tot bestuurstelsels van aangesig tot aangesig met boere te bespreek en die voordele te verduidelik. ’n Hele Valley-span het daarvoor aangetree: Raymond Glad, Harald Moll, Kobus Vermaak, Megan van der Merwe, Gert van der Werf, Emile van der Merwe en Christiaan Reineke.

Rovic Leers

Willie Human van Rovic Leers sê hulle het twaalf nuwe masjiene oor die hele spektrum van boerdery by NAMPO bekendgestel, met onder meer nuwe grondbewerking- en plantertegnologie vir graanboere. Aan die hooimaakkant het die reuse Kuhn Merger veral die oog gevang. Die Merger doen die werk van ’n hark, maar met ’n opteller soos dié van ’n baler wat veral lusern sagkens hanteer. Hy het ’n werkswydte van 9 meter wat dus elke 18 meter ’n windry kan laat, ideaal vir ’n grootblokbaler.

Rovic Leers se ander treffer aan die voermaakkant was die selfaangedrewe Leopard Seker-voermenger. Die grootste voordeel van ’n selfaangedrewe menger is die kleiner draaisirkel vir vinniger beweging in voerkrale. Brandstofverbruik kan tot 80% beter wees as met ’n trekker en sleepmenger. Alles word vanuit die kajuit beheer, agter is ’n selflaaimeganisme wat bale kan laai, die uitlaatgeut kan jy aan enige kant laat plaas en die aflaaihoogte kan hidroulies vanuit die kajuit verstel word. ’n Skaalstelsel sorg vir die presiese afmeet van rantsoene en uitlaai.