Europa se goedkoop hoenderboudjies wurg SA se pluimveebedryf

‘n Groot pluimveemaatskappy, RCL Foods, wat die Rainbow en Farmer Brown hoenderhandelsmerke besit, sê die regering se nuwe 13,9% invoertarief op been-hoenderporsies van die Europese Unie af, is onvoldoende.

Suid-Afrikaanse hoenderprodusente, die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging, en arbeidsorganisasies blameer die storting van hoendervleisprodukte vir die probleme wat produsente ondervind om ekonomies te oorleef.

Scott Pitman, besturende direkteur van die verbruikersafdeling by RCL, sê dat 1 355 werkers, personeel en bestuur hulle werk teen die einde van Januarie kan verloor as gevolg van die wêreldwye ooraanbod van hoender-agterkwarte.

“Die noordelike halfrond se verbruikers, wat die meeste van die hoendervleis in die wêreld eet, soek net borsvleis en vlerke en daarom is die agterkwarte in ooraanbod. Afrika is een van die min plekke wat dit verkoop,” sê hy.

“Maar as gevolg van die ooraanbod moet hulle hul pryse so ver verlaag om met die pryse van ingevoerde hoender mee te ding, dat dit nie meer ekonomies sin maak om te produseer nie. Die 13,9% nuwe EU-tarief is nutteloos,” sê hy.

Die regering is bewus van die krisis

Die minister van Handel en Nywerheid, Rob Davies, wat in Desember die tariewe op ingevoerde hoenderporsies verhoog het, sê: “Die regering is bewus van die krisis wat die pluimveebedryf in die gesig staar en oorweeg die aanwysing van hoender as een van die produkte wat staatsinstellings plaaslik moet aankoop.

Die adjunk direkteur-generaal van die Nywerheidsontwikkelingsafdeling van die Departement van Handel en Nywerheid, Garth Strachan, sê: “Die departement het ‘n taakspan van kundiges saamgestel om die diepte van die krisis en die uitwerking daarvan op die pluimveebedryf te evalueer.”

Bron: Bizcommunity