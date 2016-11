Engen stel PETRONAS-smeermiddels bekend

Die bekende petroleummaatskappy, Engen, het sy smeermiddelreeks uitgebrei en sal nou ook PETRONAS-smeermiddels versprei. Saam met die bekendstelling van PETRONAS het Engen ook aangekondig dat sy smeermiddelverspreidingstelsel voortaan bekend sal staan as Engen Oliesentrum.

Engen Oliesentrum bestaan uit ‘n nasionale netwerk van goedgekeurde verspreiders vir Engen- en PETRONAS-smeermiddelprodukte, en ander verwante olies.

Verspreiders

Die Engen Oliesentrum, voorheen bekend as Die Olie Sentrum, is Engen se vlagskip- smeermiddelsverspreider.

Hulle eerste tak is in 2004 in Port Elizabeth oopgemaak, met die fokus op klein- en medium-grootte sake-ondernemings.

“Sedertdien is daar nog tien takke oopgemaak in Johannesburg (drie takke), Durban, Kaapstad, Oos-Londen, Rustenburg, Phalaborwa, Nelspruit en Kimberley,” sê Keshwin Soni, nuwesake-ontwikkelingsbestuurder by Engen smeermiddels.

Nuwe era

John Kennedy, Engen se smeermiddels-sakebestuurder, sê dis ‘n nuwe era vir Engen.

Die PETRONAS reeks komplemeteer Engen se eie omvattende portefeulje van motor- en nywerheidssmeermiddels. “Die PETRONAS Syntium handelsmerk van hoë-prestasie smeermiddels sal motoriste bly maak aangesien dit in alle Mercedes AMG-motors wêrelwyd gebruik word,” sê John.

Vir meer inligting, ook om as verspreider op te tree, skakel Keshwin Soni by 031-250-2676/ 084-851-0613 of stuur ‘n e-pos aan keshwin.soni@engenoil.com.