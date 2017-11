Elektrisiteitswet: Lisensievrystellings word uiteindelik in werking gestel

Die Departement van Energie het die weg gebaan vir kleiner skaal hernubare energieprojekte om krag nie net vir eie gebruik te kan opwek nie, maar ook tot voordeel van sektore soos die landbou.

In ‘n era wat gekenmerk word deur die geweldige impak van klimaatsverandering, kan hernubare energiebronne soos fotovoltaïese installerings (solar photovoltaic, of PV-installerings) bydra tot die vermindering van koolstof en help om die koolstofelement van globale energieverbruik uit te skakel. Volgens BP se Energy Outlook (2017) word hernubare brandstof in kragopwekking geraam as die vinnigste groeiende energiebron (7,6% per jaar) in hulle vooruitsigte tot en met 2035.

Die grootskaalse uitrol van sonkraginstallerings het gehelp om die koste van sontegnologieë te verlaag en die koste-mededingendheid daarvan te verbeter. Benewens die duidelike omgewingsvoordele, kan die gebruik van onafhanklike sonkrag bydra tot koste-vermindering vir die verbruiker asook die ontwikkeling van ‘n plaaslike sonkragbedryfwaardeketting.

Daarom het die gebruik van sonkrag spesifieke potensiaal in die boerderybedryf. Boere kan hulle eie PV-infrastruktuur installeer om hulle koolstofvoetspoor te verlaag en gelyktydig elektrisiteitskoste bespaar.

Tot onlangs was die meeste onafhanklike kragopwekking-projekte verplig om te registreer en aansoek te doen vir ‘n lisensie by die Nasionale Energiereguleerder van Suid-Afrika (Nersa). In die praktyk plaas die registrasie en lisensiëring van alle onafhanklike kragopwekkingsprojekte, veral kleiner projekte ‘n onnodige administratiewe las op die reguleerder asook ‘n finansiële las op die projekeienaar. Tot nou toe het hierdie vereiste boere met PV-installasies verhinder om by die kragnetwerk aan te sluit.

Die Departement van Energie se konsepkennisgewing wat aanvanklik op 2 Desember 2016 ingevolge die Wet op Elektrisiteitsregulering, 2006 (ERA) (konsepvrystellings), gepubliseer is, maak voorsiening vir vrystelling van die lisensiëringvereiste vir spesifieke aktiwiteite. Dit sluit in geïnkorporeerde (embedded) opwekking indien die geïnstalleerde kapasiteit nie 1MW oorskry nie. Ingevolge die konsepvrystellings sal kleiner projekte (tot 1MW) toegelaat word om ongehinderd voort te gaan sonder om te voldoen aan die lisensiëringsvereistes.

Daarom is dit geen verrassing dat boere, met die oog op die konsepvrystellings, ‘n berekende risiko geneem het om te begin belê in PV-installerings op hulle eiendomme nie. Volgens die energiekonsultantemaatskappy, Sonfin, beloop die belegging in sonkragprojekte deur hulle boerekliënte tans tussen R200 en R350-miljoen. Nedbank se syfers toon hulle het oor die afgelope drie jaar finansiering van ongeveer R50-miljoen vir hernubare energieprojekte beskikbaar gestel. Nagenoeg 20% (R10-miljoen) was vir projekte wat geraak is deur die vertraging in die finalisering van lisensiëringsvereistes. Die vertraging van die inwerkingstelling van die konsepvrystellings het berging- en ander kostes deur die dak laat skiet.

Die goeie nuus is dat die Departement van Energie op 10 November 2017 die Licensing Exemption and Registration Notice in the Staatskoerant (Nr. 41237) gepubliseer het. Agri SA verwelkom hierdie verwikkeling. Die vrystelling van die lisensiëringsvereistes ingevolge ERA sal boere met bestaande PV-installerings help om aan te sluit by die Eskom-kragnetwerk sonder om aansoek te doen vir ‘n lisensie. Die vrystellings sal boere ook aanspoor om verder te belê om hulle energievoorraad sodoende te diversifiseer.

Bron: Agri SA