Eiers gaan meer kos

Die afgelope jaar was ‘n baie uitdagende jaar vir eierboere. Die boere het ‘n voerprysverhoging van ‘n minimum van R1 000 per ton tussen Januarie en Augustus 2016 ervaar as gevolg van die droogte. In dieselfde tyd, tussen Januarie en April 2016, het eierpryse aansienlik geval as gevolg van oortollige eiers op die mark.

Baie boere kon nie herstel van die verliese wat hulle gelei het nie. Dit het veroorsaak dat baie kleinskaalse boere, met tussen 5 000 en 40 000 henkapasiteit, hulle deure moes toemaak of hulle lêhenne vroeër uit die stelsel uithaal.

Die bogenoemde faktore het nou weer gelei tot ‘n tekort aan eiers. Verbruikers kan ‘n verhoging in eierpryse verwag as gevolg van die tekort aan eiers op die mark. Pryse sal gemiddeld met tussen 7 en 8% verhoog.

Redes vir die huidige neiging sluit in:

Kommersiële eierboere was nie immuun teen die insetkostedruk wat deur die braaikuikenbedryf verduur word nie.

As ‘n gevolg van uiterse lae winsmarges, kon baie eierboere nie hulle lêhenne vervang nie.

Dit het ‘n tekort aan eiers veroorsaak.

Eiers bly egter steeds die goedkoopste en mees volledige vorm van diereproteïene beskikbaar, sê die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging (SAPA).

Bron: SAPA