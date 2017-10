EIER BROODROLLETJIES

Jy benodig:

– 8 Snye wit brood

– 1 pakkie spek, opgekap

– 1 koppie gerasperde kaas

– 2 eiers, geklits

– 30ml melk

– Olie vir vlakbraai

Nou maak jy so:

– Rol die snye brood bietjie plat met ‘n koekroller of ronde voorwerp en sny korsies af.

– Strooi ‘n bietjie kaas bo-op die broodjie

– Gooi ‘n paar stukkies spek oor die kaas.

– Rol die broodjie so styf moontlik op

– Meng die melk en eiers goed saam. Sout en peper na smaak.

– Rol nou die opgerolde broodjie in die eier mengsel

– Braai in vlak olie in die pan tot goudbruin aan al die kante.

Resep gegee deur: Daniëlle Terblanche from Deli-icious Catering. Skakel 012-335-0051, 079-617-3122 of stuur vir haar ‘n e-pos na dvdm87@gmail.com vir bestellings. Of besoek haar webwerf: www.deliciouscatering.co.za.