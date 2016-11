Eersteklas werktuie: Agri Shalom dien die boer al beter

Vir sterk, stewige, betroubare plaastoerusting hoef die kieskeurige boer nie verder as Agri Shalom te soek nie. Dit is ook geen wonder nie, want die boer se behoeftes is die uitgangspunt van elke Agri Shalom-produk: “Ons ontwerpe is op die praktiese terugvoer wat uit boerderygemeenskappe in ons kliëntebasis kom, geskoei,” sê Jan-Abraham Strauss van Agri Shalom.

Sedert die maatskappy se begin in 2006 as vervaardiger van staalstrukture, het hulle gehalte en vakmanskap vir hulle veral onder boere bekendheid verwerf. Algaande het Agri Shalom, vanweë sy noue kontak met boere, die behoefte aan goed ontwerpte, maar eenvoudige plaaswerktuie raakgesien. Vandaar hulle strewe om betroubare toerusting en goeie, tydige diens aan die boer beskikbaar te stel. Wat wil ’n boer dan nou meer hê?

Mobiele toerusting

Daar is ’n sterk aanvraag vir verskuifbare veehanteringstoerusting. Agri Shalom se produkte vir verskuifbare trophantering en die vervoer van diere is baie gewild by veeboere.

“Ons reekse bestaan uit laaiblaaie, nekklampe, verskuifbare hanteringskampies, skale en lyfklampe vir beeste, skape en bokke,” sê Jan-Abraham.

Nog nuttige werktuie

Namate boere meer behoeftes uitgespreek het, het Agri Shalom se produkreeks uitgebrei na hidrouliese wipbakwaens, plaassleepwaens, bossiekappers, êe en skrapers. Jan-Abraham sê: “Die produkte in hierdie reeks is hard en betroubaar gebou, maar ook ongekompliseerd om by plaastoestande in Afrika aan te pas.”

Flukse vervaardigingsaanleg

“Ons het ons vervaardigingsaanleg in Bloemfontein so uitgebrei dat ons in groot getalle en deurlopend werktuie vir boere kan aflewer,” sê Jan-Abraham.

Die jongste toerusting en vervaardigingsprosesse word ingespan om hoë standaarde te handhaaf. “Ons is by die NRVS (Nasionale Reguleerder vir Verpligte Spesifikasies) as vervaardigers geregistreer, wat beteken dat al ons sleepwaens met die nodige registrasiedokumente verkoop word. Kyk maar net – jy sal Agri Shalom se toerusting op openbare paaie sien. Alle kliënte in die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap (SAOG) -streek sal ’n toepaslike SAOG-sertifisering kry aangesien ons alles in Suid-Afrika vervaardig,” voeg Jan-Abraham by.

Vir meer inligting oor Agri Shalom se voortreflike werktuie, skakel Jan-Abraham Strauss by 082-636-1785 of 082-4677-834 of of stuur vir hom ’n e-pos by strauss@agrishalom.co.za. Jy kan ook hulle webwerf besoek vir meer inligting: www.agrishalom.co.za