eenskottel hoendergereg

Jy benodig:

– 4 Hoender Fillets (ek gebruik die fillets, maar jy kan heel hoenderstukke ook gebruik)

– Groente van jou keuse (Gevriese stirfry werk lekker)

– 1 opgehoopte koppie ongekookte rys

– Hoender en mushroom pakkies soppoeier

– Speserye na smaak

Nou maak jy so:

– Gooi jou ongekookte rys en groente onder in ‘n oondbak met ‘n deksel.

– Sit jou hoenderstukke bo op die groente en rys.

– Strooi nou jou speserye na smaak oor die hoender.

– Maak jou twee pakkies sop aan met water en gooi die mengsel oor die hoender.

– Sit die deksel op en sit in die oond vir 60 min op 180’C

*Bedien saam met ‘n lekker slaai of ‘n knoffelbroodjie.

Resep gegee deur: Daniëlle Terblanche from Deli-icious Catering. Skakel 012-335-0051, 079-617-3122 of stuur vir haar ‘n e-pos by dvdm87@gmail.com vir bestellings. Of besoek die webwerf by: http://www.deliciouscatering.co.za