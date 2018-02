ECM: Trijicon RMR® 2 korrel raak wanneer sekondes tel

Daar is min boere wat nog nie ‘n wapen in ‘n noodsituasie hanteer het nie. Of dit nou in die jagveld of tydens ‘n plaasaanval was, een ding is seker: die betroubaarheid van jou wapen en die spoed en gemak waarteen dit hanteer word tot die finale skoot geskiet is, is van kardinale belang. So ‘n situasie gaan ook noodwendig gepaard met haas en spoed en rowwe hantering. ‘n Wapen moet altyd slae kan vat terwyl dit foutloos moet werk. Dit geld natuurlik ook vir die visier.

Die ontwerpers van die Trijicon RMR® (Ruggerised Miniature Reflex) -visier het hierdie feite in gedagte gehou toe hulle dié robuuste kolvisier ontwikkel het. Dit is van 7075-T6-aluminium gemaak en volgens militêre standaarde gebou. Die raam wat die lens beskerm, is ontwerp om impak te absorbeer en die skok van die lens af weg te lei. Maar ontwerpers wat hulle sout werd is soek gedurig na iets wat verbeter kan word en dit is hoe die RMR® se tweede model gebore is. Die RMR® 2 is ‘n veelsydige kolvisier wat sy werk in enige ligomstandighede kan doen. Dit is in drie modelle beskikbaar: die LUD, verstelbare LUD, of in ‘n dubbel-verligte (veseloptiese/tritium) model, en met kolletjiegroottes wat wissel van 1 MOA (minute of angle) tot 13 MOA. Dit gee jou die keuse om uit te vind watter kolgrootte by jou behoefte pas.

Die RMR® 2 spog met ‘n verbeterde batteryselkamer en elektronika wat verseker dat die visier deurlopend van krag voorsien word, selfs al word dit rof hanteer en heen en weer gegooi. Die verstelbare LUD-model (liguitstraaldiode; Engels LED, light emitting diode) het ‘n sluitfunksie vir die verstellingsknoppies, wat hom in “outo”modus plaas. Verder pas die nuwe batterybesparingsmodus vanself die LUD se kragbron aan na sy laagste verstelling indien die visier nie die afgelope 16,5 uur gebruik is nie. Die gepatenteerde omhulsel van die RMR® 2 is ook veel sterker as die van sy mededingers. Die omhulsel word onder hoë druk uit ‘n militêre graad aluminium-allooi gegiet, finaal gemasjineer, en dan met ‘n beskermende, roeswerende laag bedek. Die visier is ontwerp om te verseker dat impakkragte tydens stampe na die sterkste deel van die omhulsel oorgedra word om die refleksglas te beskerm. Dit verseker dat die RMR® 2 steeds foutloos sal funksioneer. Die RMR® 2 se mates is ‘n skamele 46 mm x 30 mm x 25 mm, en hy weeg net 34 g. Die battery wat binne-in die RMR® 2 sit, is ‘n CR2032 en waarborg ‘n leeftyd van 4+ jaar teen verstelling “4”. Die RMR® 2 sal ook nie die jagters teleurstel wat nie vir die reën skrik nie. Dit is waterdig tot en met ‘n diepte van 20 meter.

Besoek www.ecmtech.co.za of klop aan by jou naaste wapen- of landboutoerustinghandelaar vir meer inligting oor Trijicon se uitstekende jaghulpmiddels.