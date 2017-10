ECM: Beskerm jouself om ander te help

Geen gevaarlike situasie is voorspelbaar nie. Dinge kan verkeerd loop. Dit is waarom dit sin maak om toerusting te gebruik wat jou kan help om jou kanse op oorlewing te verhoog en om beserings te vermy.

Maatskappye soos Safariland, ESS en CamelBak belê baie geld en tyd om navorsing te doen oor dinge wat verkeerd kan loop en om toerusting te ontwikkel wat die balans na jou kant toe kan swaai.

Safariland: Dra en trek jou wapen veilig

’n Pistoolskede (holster) moet aan ’n paar vereistes voldoen, waarvan die vernaamste is dat jou wapen glad en vinnig uitgepluk moet kan word. Met Safariland® Model 7378 7TS met ALS®-sekerheid is dít net die beginpunt.

Hier is so ’n paar van die eienskappe:

– Aan die binnekant van jou skede, presies waar jou duim verbygaan as jy na jou wapen reik, is ’n ALS®-knoppie wat jy moet afdruk om jou wapen los te kry. Dit is ’n natuurlike aksie vir jou, maar beteken ook dat iemand anders nie jou wapen uit sy skede kan trek nie.

– ’n Bykomende skerm kan oor die knoppie aangebring word sodat iemand wat reg agter jou staan, dit ook nie kan bykom nie.

– Die skede kan op verskillende maniere aan jou lyf gedra word, met ’n plak waardeur ’n gordel geryg kan word, of wat vasknip aan jou broek of selfs voor aan jou koeëlvaste baadjie as jy by taktiese operasies betrokke is.

– Die plak of “paddle” se ontwikkeling is ook ’n wetenskap op sy eie. Dit pas knus om jou heup (jy kan kies of dit links of regs moet wees), sonder om te skaaf en maak dit moontlik dat jou wapen naby jou lyf gedra kan word en maklik onder ’n hemp of baadjie versteek kan word.

– Die materiaal waarvan die skede gemaak word is ’n nie-skawende SafariSeven™ nylon-mengsel. Dit is stewig, maar glad, en sal nie jou wapen krap of skuur nie.

– Dit is maklik om skoon te hou en word gou droog.

– Dit is getoets vir uiterste hitte en koue.

Dit is wat die mense sê:

“Dit is die ligste pistoolskede wat ek nog ooit gebruik het, en tog, na verskeie marteltoetse lyk hy nog steeds splinternuut. Anders as ander soorte, pas die gevormde plak mooi aan by die vorm van ’n mens se lyf sonder om jou te knel, te druk of seer te maak.”

“Jy hoef nie verder te soek na ’n pistoolskede wat naby aan jou lyf pas vir verberging en wat sterk genoeg is om ruwe behandeling te weerstaan nie.”

“Jy staan ’n beter kans om jou broek as jou vuurwapen te verloor as iemand probeer om dit van jou af te neem terwyl dit in hierdie skede is!”

ESS: Beskerm jou oë

As jy nie behoorlik kan sien nie, kan jy ook nie raak skiet nie. Een van ESS se taktiesebeskermingsbrille laat jou sowaar voel of jou oë ’n dag in die spa deurgebring het. Jou oogspiere ontspan, jou sig verhelder en jy kan boonop verseker wees dat die lense aan die strengste militêre toetse onderwerp is om skrapnelimpak te weerstaan. Jy kan dieselfde raam gebruik vir verskillende lense, dit knip net los en dan kan jy jou geel swakliglense waarmee jy gisteraand patrollie gery het, omruil vir jou silwer weerkaatsende lense vir die helder daglig.

CamelBak Military-Tactical: Dra alles met gemak

Of jy gereeld gaan jag, kamp, stap of net ’n sak gereed hou vir die dag wat jy die veediewe te voet moet agterna sit, jy hoef nie verder te soek as CamelBak Military Tactical se reeks sakke van verskillende groottes nie. Tot die groot 47-liter Rubicon met sy 3-liter waterblaas dra gemaklik en het goeie balans met die gewig van die water op jou heupe. Die rugkant is gevorm om netjies te pas en die sak het ’n gerieflike opgestopte gordel vir jou middel. Die verskillende pakplekke is maklik toeganklik en ’n verskeidenheid lae-profiel opgestopte kantsakke hou noodsaaklikhede byderhand.

Al dié toerusting en vele meer word deur ECM na handelaars in Suid-Afrika versprei. Kry meer inligting op www.ecmtech.co.za of bestel deur jou plaaslike landbou-, jag- of skietwinkel.