Duurste Senepol-bul verkoop

Daar is Saterdag geskiedenis op Excelsior in die Vrystaat gemaak toe die Senepols hulle duurste bul tot op hede verkoop het. Dié telersgenootskap het vanjaar weer hulle nasionale veiling by die Circle C-veilingskrale buite die dorp gehou. In 2012 het die einste Circle C Senepol-stoet die vorige rekord laat spat toe hulle R100 000 vir ‘n bul betaal wat deur Vetkragga Boerdery van Riversdal aangebied is.

Vanjaar het Danie Nieuwoudt van Ekland Boerdery buite Marquard en dr Chris Nel van Eversar-stoet naby Petrus Steyn saam die bod tot op R110 000 gejaag. Die bul sal vir die eerste deel van die seisoen op Marquard werk en daarna Petrus Steyn toe gaan. Toks Liebenberg en sy broer Nico van ANL Boerdery buite Bothaville was die verkopers.

Die gemiddeld vir die bulle op die veiling was R35 722 en R22 000 vir die koeie. Die duurste koei en kalf is vir R31 000 verkoop.

Die veiling is deur Vleissentraal Bloemfontein aangebied.

Ian Grobbelaar (afslaer), dr Chris Nel (koper), Danie Nieuwoudt (koper) en Toks Liebenberg (verkoper) het Saterdag ‘n rekordtransaksie by die Senepols se nasionale veiling beklink.

Erick Reinecke, plaasbestuurder van Ekland Agri is gereed om die R110 000-bul te laai sodat dit vir die eerste helfte van die seisoen op Marquard kan gaan werk.