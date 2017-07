Dubbelsool by beeste is ’n gevoelige saak

Vandeesmaand se onderwerp in Johan Hoewe, professionele hoefsnoeier, se reeks artikels oor hoefsiektes by beeste is dubbelsool:

Dubbelsool is ’n baie algemene probleem onder alle vleisrasbeeste in Suid-Afrikaanse toestande. In Europese en melkerytoestande is voeding die grootste oorsaak van dubbelsool. My ondervinding in Suid-Afrikaanse toestande is dat 90% van die dubbelsool wat ek wel kry deur eksterne toestande soos te veel nattigheid, spykers, dorings en veral klippe veroorsaak word.

Tydens die nat seisoen word dubbelsool veroorsaak deur iets soos ’n klippie wat by die sool indruk en dan veroorsaak dat bakterieë en grond die hoef binnetonnel tot onder die sool, waar dit ’n abses vorm. Die vloeistof, gewoonlik etter uit die abses, tussen die dermis en epidermis veroorsaak dat daar ’n nuwe sool onder die bestaande een begin vorm. Lang tone en plat hakke vererger die situasie omdat ’n groter deel van die hoef met die grond in aanraking kom. Hoewe wat reggesnoei is, kan dus beslis help om die toestand te voorkom. Die probleem kan verder vermy word as die boer ’n voetbad met kopersulfaat of formalien aanbring waardeur beeste gereeld moet loop.

Dit help om die hoewe harder te maak in die reënseisoen. Vinnige verandering van weiding moet ook vermy word. Wanneer dubbelsool wel voorkom, kan die hoefsnoeier help om die toestand te verlig en reg te stel. Die buitenste deel van die hoef moet behou word en net ’n deel van die ou sool wat die poot bedek moet weggesny word. Die nuwe sool is uiters sag en kan maklik beskadig word, daarom moet die dier net op sagte vlakke loop totdat die nuwe hoefmateriaal hard geword het. Daarna kan die ou sool heeltemal verwyder word.

Ek bespreek in die volgende uitgawe witlyninfeksie. Kontak my gerus vir meer inligting en hoe ek jou kan help met gesonde hoewe. Besoek gerus my webbladsy, www.johanhoewe.co.za, vir meer inligting asook produkte of skakel my by 082-568-5034.