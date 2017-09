Dow AgroSciences: Strongarm gee jou ’n blaaskans oor Kersfees

Met selfs min mededinging hang daar ’n swaard oor enige gewas se kop. Buiten die feit dat onkruid feitlik altyd sterk meeding met die gewas en vanaf ontkieming begin om ’n gewas in die nabyheid dood te druk, is dit veral in die eerste paar dae wat ’n plant nie van sy regmatige porsie voedingstowwe en water ontneem moet word nie. Dit is ’n baie belangrike beginsel van sojaboonproduksie.

Dow AgroSciences doen duur en deeglike produknavorsing om die regte onkruiddoders te ontwikkel en Strongarm 840 WG (Reg No L 8667), geregistreer kragtens Wet No 36 van 1947, is juis ontwikkel om onkruid dood te maak nog voordat dit opkom. Strongarm se werk is om te verhoed dat die gewas se voedingstowwe en water weggeneem word sodat hy later in die groeiseisoen tot sy volle potensiaal kan ontwikkel.

Soos Dow AgroSciences, is Cofco South Africa ’n wêreldwye maatskappy wat onder meer sojabone aankoop om in hulle aanleg in Standerton te verwerk. Hulle bestuur ook ’n kontrakboerderydiens saam met verskeie Suid-Afrikaanse boere landwyd, waarvan sojabone op ongeveer 9 000 hektaar aangeplant word. ’n Gedeelte van hierdie sojabone word dan na hulle aanleg in Standerton gestuur.

Cofco South Africa sluit huur- en kontrakteurskontrakte met boere om verskeie gewasse, soos sojabone aan te plant. Die boer en Cofco South Africa se veldbestuurders werk saam om hulle soja-aanplantings te bestuur met die beste inligting, produkte en tegnologie tot hulle beskikking. Vanjaar is die sewende seisoen wat Cofco South Africa plaaslik die projek met somergewasse aangepak het. Met soveel verantwoordelikheid kan ’n maatskappy nie bekostig om foute te maak of tweederangse produkte te gebruik nie en dit is hoekom hulle twee jaar gelede begin het om Dow Agrosciences se Strongarm as vooropkomsonkruiddoder op sojabone te gebruik.

Sarel de Jager is die bestuurder van boerderybedrywighede van Cofco South Africa. “Ons wil graag die verbouing van soja in Suid-Afrika ondersteun en daarom beproef ons gedurig verskillende kultivars, praktyke en middels wat vir ons die beste opbrengste kan gee. Ons het gevind dat ons met ’n Strongarm-bespuiting in die meeste gevalle ’n glifosaat-bespuiting kan uitskakel wat reeds baie geld vir ’n boer bespaar. Ons glo ook dat dit die soja se opbrengs kan verhoog, aangesien jy langer bene kry met jou Strongarm en dus eers later met jou opvolgbespuitings hoef terug te kom en sodoende die moontlikheid dat jonger plantjies deur die chemie of onkruiddruk teruggesit kan word, beperk,” sê hy.

“Van al die produkte wat ons getoets het, het ons gevind dat Strongarm een van die produkte is wat ons soja-opbrengste help verhoog.”

Wellis du Toit is ’n landbouchemiese konsultant van Bethal en werk by Oosvaal Landbou wat ook ’n handelaar van DowAgroSciences se produkte is. “Strongarm word in ’n tenkmengsel met ’n piretroïed vir insekte en grasdoder op soja toegedien, regstreeks nadat die soja geplant is. Die kombinasie van die grasdoder en die Strongarm beheer die gras en breëblaaronkruide direk na plant sodat daar nie mededinging vir die sojaplant is as hy deur die grond breek nie.

“Enige mededinging vir ’n gewas in die beginstadium ontroof die plant van al sy voedingstowwe en water, wat definitief ’n verlaging in opbrengs beteken. Dus is dit Strongarm se werk om te keer dat die plant se voiding en water weggeneem word sodat dit sy beste potensiaal later in die seisoen kan bereik,” sê Wellis.

Wellis sê verder: “Indien jy net ’n grasdoder sou gebruik, sou jy te vroeg met ’n glifosaat moes terugkom om die onkruid dood te maak. Jy kan dus die bestuur van jou plaas ten opsigte van jou bleëblaarbeheer en glifosaatgebruik vergemaklik. Tesame daarmee kan jy die bestuur van jou plaas en bespuitings makliker skeduleer en hoef jy nie te jag terwyl jy plant om so gou moontlik agterna terug te kom vir die volgende spuitsiklus nie. Breëblaaronkruid het die grootste negatiewe uitwerking op soja omdat soja ook ’n breëblaar is. Jy wil dit juis weghou van jou soja af omdat dit regstreekse mededinging is. Strongarm verrig dus die belangrike werk wat grasdoders alleen nie kan doen nie.”

Rudolf en Cobus Fourie van Kwagga Boerdery boer al 25 jaar in die Kinrossomgewing. Hulle het ses jaar gelede ’n kontrak met Cofco South Africa gesluit wat vir hulle uitstekend werk. “Ons het ’n mielie- en soja-wisselbouprogram op ’n rotasiebasis van 50/50 – een jaar soja en een jaar mielies,” sê Rudolf.

Die groot rede hoekom hulle Strongarm gebruik is om hulle na-opkomsspuittyd te rek vanaf die oomblik wat die sojabone uit die grond is. Nou hoef hulle nie so vinnig met ’n glifosaat-bespuiting op te volg nie.

“Ons doen die afgelope ses jaar minimumbewerking en die afgelope twee jaar gebruik ons Strongarm. Die middel word gemeng volgens die kleipersentasie van jou grond en dit werk baie goed saam met ons kleipersentasie wat tussen 25% en 30% is. Ons meng dit volgens die dosis wat hulle aanbeveel en ons kry ’n uitstekende nawerking,” sê Rudolf.

Martin Monk is Cofco South Africaboerdery se operasionele bestuurder. Hy het sewe veldbestuurders wat na die dag-tot-dag take op hulle eenhede omsien. “Een van die voordele wat ons behaal, is beter onkruidbeheer. Die ander voordeel is dat Strongarm jou sojabone kans gee om groter te word voordat jy met die glifosaat moet inkom. Gewoonlik is spuittyd op die Hoëveld oor Kersfees en Nuwejaar en Strongarm kan jou meesal verby daardie tyd neem, wat ’n reuse voordeel inhou,” sê Martin.

“Ons het in ’n stadium in die Oostelike Hoëveld en die Vrystaat ’n groot kopseer met ons ander onkruiddoders op sekere breëblare gehad. Ons het goeie werking op ons gras gekry, maar breëblare soos purperwinde (Morning Glory) en misbredie het vir ons baie hoofbrekens besorg. Na ’n redelike klomp oorwegings het ons op Strongarm afgekom en besluit om ’n kans daarmee te waag en dit werk uitstekend.”

Ruan Lange is een van Cofco South Africa se veldbestuurders en hy is in beheer van 6 000 hektaar wat oor sewe eenhede versprei is. Janvos Landgoed buite Davel is een van sy eenhede. “In 2015 het ons besluit om iets anders te doen met onkruid soos misbredie, uintjies en purperwinde. Omdat hulle sê dat glifosaat ’n effense negatiewe uitwerking op sojabone het, het ons probeer om vir onsself bene te gee tussen die voorplantbespuitings en ons eerste glifosaat-bespuiting. Tot op hede spuit ons elke jaar Strongarm op ons wisselbou-programme wat 3 000 hektaar sojabone beslaan. Die lande is skoner en dit het verseker ’n positiewe uitwerking op ons opbrengs,” sê hy.

Soos met enige ander vooropkoms onkruiddoder, hang jou sukses van stiptelike toediening, genoeg vog en ’n goeie saadbed af, maar Strongarm gee jou beslis daardie uitstekende nawerking, krititieke voorsprong en blaaskans oor Kersfees en Nuwejaar.

