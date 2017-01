Dom Boer se lag vir die dag (spesiaal vir vegetariërs):

Bloedstollende riller

‘n Ma en haar dogtertjie staan voor die vleistoonbank van die supermark en kyk hoe die blokmanne die karkasse bewerk.

‘n Blokman saag ‘n skaapkarkas middeldeur en die dogtertjie ril. “Ag toe maar,” sê haar ma. “Dit is maar net vleis.”

Die blokman saag die boude en blaaie af en die dogtertjie ril: “Toe maar Liefie,” sê haar ma. “Dit is nie so erg nie.”

‘n Ander blokman voer ‘n klomp vleis in die meule en die dogtertjie ril. “Toe maar my kind,” troos haar ma. “Dit is maar net maalvleis.”

By ‘n houtblok kap ‘n ander blokman ‘n stuk beesvleis driftig met ‘n beukhamer en die dogtertjie ril. “Ag toe maar my kind, dit is maar net om dit sag te maak,” sê haar ma. “Dit word in alle slaghuise gedoen.”

‘n Ander blokman kom met sy arms vol vleis wat hy reeds verpak het nader en smyt die pakkies langs die skaal neer.

“Kyk nou liewer weg of knyp jou oë toe my kind!” waarsku die ma en ril. “Hier kom die grusame deel wat enige mens met kille vrees vervul en snags bewend van angs laat wakkerskrik – hulle gaan nou die pryse opplak.”