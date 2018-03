Dom Boer se lag vir die dag:

GROOT verrassing

Wat ‘n man darem alles sal doen net om sy vrou gelukkig te maak:

Knyphand en sy vrou, Modepoppie, loop in die straat. Skielik steek Modepoppie voor ‘n winkelvenster vas en roep verwonderd uit: “Lieferlofen! Kyk net hierdie pragtige rok! Dit is die mooiste rok in die hele wêreld! Ek het nog nooit so ‘n mooi rok gesien nie!”

Knyphand: “Hou jy van die rok?”

Modepoppie: “Ja, duisend maal ja! Ek is gek oor die rok. Kyk net hoe mooi is hy.”

Knyphand: “Hou jy báie van die rok?”

Modepoppie: “Ja! Ek hou báie van die rok. Ek het nog nooit so baie van ‘n rok gehou soos van hierdie een nie.”

Knyphand: “Hou jy régtig baie van hierdie rok hier in die venster?”

Modepoppie: “Ja, régtig! Dit is die mooiste rok wat ek nog ooit gesien het.”

Knyphand: “Nou ja, as jy régtig báie van die rok hou, het ek goeie nuus vir jou.”

Modepoppie (opgewonde): “Ja! Ja! Wat is die goeie nuus?”

Knyphand: “As die rok regtig vir jou so mooi is, sal ek jou môre weer dorp toe bring sodat jy weer na hom kan kom kyk.”