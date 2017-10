‘n Boer maak ‘n plan

‘n Ou skop die kroeg se deur oop en skree: “Wie is die sterkste man in hierdie kroeg?”

‘n Groot ou met dik arms staan op, slaan op sy geweldige borskas en grom: “Ek is die sterkste en wat daarvan?”

Die eerste ou antwoord: “My kar het sonder petrol gaan staan. Sal jy my help om hom tot by die vulstasie te stoot?”