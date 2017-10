Dom Boer se lag vir die dag:

Die regte man tot die redding

Destyds het die meeste jongmanne na matriek hulle diensplig gaan doen, maar party het vrystelling gery om eers te gaan studeer voordat hulle weermag toe is.

So staan ‘n korporaal op ‘n dag voor ‘n groep pasgegradueerde rowe in ‘n opleidingsaal om vir hulle ‘n lesing te gee en ‘n toeligtende rolprent te vertoon. Hy vroetel ‘n rukkie rond met die projektor, kyk dan op en vra: “Is daar ‘n elektriese ingenieur in hierdie groep?”

Gretig skiet een van die rowe se hand op. “Ja, ek is ‘n elektriese ingenieur.”

Korporaal: “Sal jy asseblief die ligte afskakel?”