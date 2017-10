Feit van die lewe?

Is die storie waar wat hulle my vertel dat iemand, terwyl die diere destyds op die ark gelaai is, gehoor het hoe mev Noag aan haar seuntjie sê: “Ag Skatjie, Mamma is nou ‘n bietjie besig. Gaan vra vir Pappa hoekom hy twee van elke soort dier op die ark laai.”?