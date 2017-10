Dom Boer se lag vir die dag:

Kolskoot!

Ouderling Bemoei Siek is een van daardie wat agter elke bossie en klip na sonde en skande soek. Hy lees iewers dat oormatige alkoholgebruik ‘n mens se neus rooi kan laat lyk en van toe af neul hy by die kerkraad om broer Dood Onskuldig, wie se neus van kleins af van nature rooierig is, se sake te ondersoek.

Natuurlik weier die kerkraad en uiteindelik besluit ouderling Bemoei Siek om maar die saak in eie hande te neem. Gewapen met diaken Agter Ryer besoek hy broer Dood Onskuldig.

Ouderling Bemoei Siek: “Broer Onskuldig, ons is vandag hier om ‘n slag reguit met jou te praat en ons dring daarop aan dat jy ons eerlik antwoord: Waarom is jou neus altyd so rooi?”

Broer Dood Onskuldig: “Goed, hier is my eerlike antwoord: My neus is so rooi want hy gloei van trots oor hy nooit in ander mense se sake gesteek word nie.”