Nog nie gereed…

Die harpspeelster kom na ‘n uitvoering tuis en tors haar groot, swaar harp tot in die hysbak van die woonstelgebou.

Net toe die hysbakdeur wil toemaak, kom ‘n man aan. Hy wil-wil ook in die hysbak klim, maar staan dan terug.

Harpspeelster: “Jy kan maar inkom, Meneer – daar is genoeg plek.”

Man: “Dankie, ek glo daar is genoeg plek, maar wat my bekommer is: Hoe hoog is jy van plan om met daardie harp op te gaan?”