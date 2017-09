Gryp die geleentheid

‘n Mooi rooi nooi staan by die militêre basis na die driloefening en kyk. Skielik bars daar ‘n geweersarsie van die skietbaan se kant af los. Die mooi rooi nooi skrik so groot dat sy agteruittree, struikel en in die arms van ‘n jong soldaat net agter haar val.

Mooi rooi nooi: “Ag, vergewe my tog – die skielike geweerskote het my laat skrik…”

Jong soldaat: “Nee wat, daar is niks om te vergewe nie. Kom ons gaan kyk na die kanonoefening.”