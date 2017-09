Wie soek sal vind

Die veedief se advokaat probeer bewys dat die boer te ver was om die vark wat die dief by hom gesteel het te herken.

Dief se advokaat: “Meneer Boer, op watter afstand reken jy sal jy ‘n vark herken?”

Boer: “Wel, as hy omtrent so ver van my af is as wat jy nou is.”