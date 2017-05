Dom Boer se lag vir die dag:

Goue jare

Ou oom Geleentheidgryper word honderd jaar oud. ‘n Besoeker vra: “Waaraan skryf Oom dit toe dat Oom so oud geword het?”

Ou oom Geleentheidgryper: “Dit hang af. Op die oomblik weet ek nog nie presies nie, maar teen volgende week behoort ek jou te kan sê.”

Besoeker: “Hoekom dan eers, Oom?”

Ou oom Geleentheidgryper: “Want ek onderhandel nog met ‘n matrasmaatskappy, twee ontbytkosvervaardigers en ‘n maatskappy wat een of ander soort vitaminepille verkoop. My hoë ouderdom sal toegeskryf word aan die produk van die een wat my die hoogste borgskap aanbied.”