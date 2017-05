Professionele mening

Dit gaan bedrywig in die kraamsaal en elke keer as die personeel dink die stormloop is verby, kom nog ‘n vrou of twee ma word.

Die verloskundige, dokter Vangekind, is al twintig uur ononderbroke op sy voete en hy is nou so gedaan dat die kraamsusters hom elke nou en dan sien gaap.

Bekommerd sê suster Eersteskree aan haar kollega: “Ons sal die dokter moet huis toe stuur sodra die gape twee minute uitmekaar is.”