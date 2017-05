Dom Boer se lag vir die dag:

Die wysheid kom met ervaring

Mevrou Fiemies kom by die verfwinkel aan met ‘n eienaardige groengeel plankie. “Ek wil hê julle moet vir my verf van presies hierdie kleur meng om my voorhuis mee te verf,” sê sy.

Die stomme winkelassistent spring aan die werk. ‘n Volle week lank meng hy die een mengsel na die ander, maar mevrou Fiemies is nie tevrede te stel nie. Dan is dit te lig, dan te donker, dan te groen en dan te geel.

Uiteindelik gaan huil die assistent op sy baas, Oukalant, se skouer.

Baas Oukalant: “Toe maar. Los maar mevrou Fiemies se plankie en jou blik gemengde verf net hier. Ek sal die probleem vir jou oplos en môre sal sy tevrede wees.”

Die volgende dag is mevrou Fiemies in haar noppies. Die verf pas perfek by haar voorbeeld.

Eenkant vra Stomme Winkelassistent vir Baas Oukalant hoe hy dit reggekry het om die verf so perfek te meng.

Baas Oukalant: “Die wysheid van baie jare se ervaring. Ek het glad nie die verf gemeng nie. Al wat ek gedoen het, was om mevrou Fiemies se plankie met die verf wat jy gemeng het te verf.”