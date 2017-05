Dom Boer se lag vir die dag:

Gratis skildery

Daar is mense wat dink dit is vir ‘n kunstenaar ‘n geweldige eer om van sy skilderye gratis aan hulle weg te gee. Hennie die skilder is al terdeë dik vir daardie soort mense wat tydig en ontydig by sy ateljee inval, niks koop nie en skimp dat hy sy harde werk vir hulle present moet gee.

Een so ‘n onwelkome besoeker is natuurlik Heinie, wat met ‘n indrukwekkende nuwe pak klere sonder klop by Hennie se ateljee instap en op die naaste ding neerval om te gaan sit.

Heinie kyk na die byna voltooide olieverfskildery waarmee Hennie besig is en begin skimp: “O, wat ‘n wonderlike talent. Watter wonderlike kleure. Ek wens ek kan daardie wonderlike kleure saam met my huis toe neem…”

Hennie: “Wel, jou wens is bewaarheid. Jy het op my verfpalet gaan sit.”