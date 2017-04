Die wêreld is die weermag

Sammajoor Heinie: “Rig hierdie tentpenne! As ek langs hulle afkyk, wil ek net een reguit streep sien!”

Skutter Hennie: “Maar Sammajoor, Albert Einstein sê daar is nie ‘n ding soos ‘n ware reguit streep nie.”

Sammajoor Heinie: “Basta met die praatjies! Rig die tentlyne! So terloops, in watter peloton is hierdie Einstein-twakprater?”