Dom Boer se lag vir die dag:

Duur les

‘n Bombastiese sakemankliënt dring daarop aan dat sy prokureur die allerbeste advokaat vir sy saak moet kry. Die prokureur reël met sy bombastiese sakemankliënt dat die advokaat hom in sy konferensiekamer sal ontmoet.

Die bombastiese kliënt daag vroeg op en sit deur sy papiere en blaai terwyl hy vir die prokureur en advokaat wag.

Hy kyk skaars op toe Ansie Advokaat binnekom en beveel: “Haai Poppie, kry tog gou vir my ‘n koppie koffie met twee lepels suiker en baie min melk.”

“Seker, Meneer,” antwoord Ansie Advokaat kalm. Sy ry met die hysbak na onder, stap oor die straat na ‘n kitskosplek, koop ‘n beker koffie teen R15 en gaan terug na die konferensiekamer.

Toe sy die houertjie koffie voor Bombastiese Kliënt neersit, sê sy: “Laat my toe om myself voor te stel. Ek is jou advokaat. My tarief is R3 000 per uur en daardie bekertjie koffie het jou nou net R765 gekos. Geniet dit.”