Mooi geluister

Onderwyser: “Luister mooi. Ek gaan ‘n vraag hieroor in môre se toets vra: ‘n Paar van Suid-Afrika se belangrike riviere is die Limpoporivier, die Vaalrivier en die Oranjerivier, en laasgenoemde is die langste rivier in die land.”

Die volgende dag is daar ‘n vraag in die toets: “Watter rivier is die langste in Suid-Afrika?”

‘n Hele paar van die leerlinge antwoord: “Laasgenoemde.”