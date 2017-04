Flinkdink

Dokter Randensent is nog besig om sy hande te was toe sy ontvangsdame instorm. “Dokter, Dokter,” hyg sy, “die pasiënt wat jy so pas behandel het, het dood neergeslaan terwyl hy besig was om by die wagkamer uit te loop.”

Dokter Randensent: “Gou! Draai hom om sodat dit lyk of hy besig was om in te loop.”