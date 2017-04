Dom Boer se lag vir die dag:

Polis met onmiddellike voordele

Die versekeringsagent besoek die boer op die plaas om sy maatskappy se nuwe Omvattende Landboupolis bekend te stel.

Die boer sê hy het ongelukkig baie werk, maar as die agent bereid is om saam met hom te beweeg, is hy bereid om te luister.

Die agent ry saam met hom land toe en help om die sleepwa vol bale te laai terwyl hy van die polis vertel.

Daarna help hy die boer om die bale in die skuur af te laai en netjies te stapel terwyl hy oor die bepalings van die polis uitwei.

Terwyl hy vertel hoe laag die premie is vir wat jy kry, help hy die boer om die trôe skoon te maak en die varke kos te gee.

By die voermenger help hy laai terwyl hy die boer inlig oor die ongeluksdekking wat die polis bied.

Hy help die boer om die perdestalle skoon te maak en die perde te versorg terwyl hy van die polis se hael- en droogtedekking praat.

Op pad na die melkstal vra die agent: “En toe Oom, is Oom gereed om hierdie wonderlike polis uit te neem?”

Boer: “Nee, maar ek gee glad nie om om nog meer daarvan te hoor nie.”