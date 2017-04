Uiteindelik die oplossing!

Vrou: “Ek wonder wat was vandag aan die gang in Skuinsstraat. Toe ek daar wou indraai, staan daar ‘n man met ‘n vlag en beduie ek moet verbyhou.”

Man: “Jy sê daar was ‘n man met ‘n vlag en jy het hom gehoorsaam?”

Vrou: “Ja, natuurlik.”

Man (mymerend): “So, dít is wat ek vir my moet kry… ‘n vlag.”