Opvallende keuse

Heinie hoor dat konstruksiemaatskappye hulle werkers goed betaal en hy besluit om ‘n baantjie by so ‘n maatskappy te soek. Hy wy ‘n week aan rondkyk om te bepaal watter konstruksiemaatskappy op die meeste plekke in die stad bedrywig is sodat hy by die grootste en suksesvolste een kan aansoek doen.

Hennie: “Watter konstruksiemaatskappy is dit?

Heinie: “GEVAAR KONSTRUKSIEWERK. Hulle bordjies is oral in die stad.”